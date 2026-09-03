Nach einem Jahr Zwangspause will das Open Air in Dottikon 2027 zurückkehren. Dafür braucht es allerdings etwas Hilfe.

Dottikon taucht auf den Tourplänen cooler Acts eher selten auf. Dass trotzdem regelmässig grosse Namen ins untere Bünztal pilgern, liegt am Sounds of Garden – einem kleinen, aber feinen Festival, das mit viel Herzblut betrieben wird.

Erst 2025 feierte das Open Air im Rosengarten sein zehntes Jubiläum, und die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Die Reggae-Legenden von Inner Circle schauten zum Gratulieren vorbei, dazu die Electropop-Tüftler Mind Enterprises und die Lokalhelden Black Sea Dahu.

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In diesem Jahr blieb die Bühne allerdings aus finanziellen Gründen leer – beziehungsweise wurde sie gar nicht erst aufgebaut. Kleine Festivals kämpfen derzeit an allen Fronten: Die Kosten steigen, verlässlich planen wird schwieriger, und die Reserven schrumpfen. Der Verein Kunstgunst, dessen OK das Festival zusammen mit über 100 Freiwilligen seit 2015 ehrenamtlich stemmt, zog deshalb die Notbremse und verordnete 2026 eine Verschnaufpause.

Für 2027 ist nun das Comeback angekündigt, wofür allerdings noch ein bisschen Kleingeld fehlt. Die gesammelten Spenden fliessen zu grossen Teilen in Posten, die bezahlt werden müssen, bevor der erste Song erklingt: Gagen, Bühne, Technik und Logistik. Genau das soll dem Festival nicht nur die nächste Ausgabe sichern, sondern auch eine Zukunft darüber hinaus.

Leer geht dabei niemand aus. Je nach Betrag winken kleinere und grössere Dankeschöns, darunter schicke Socken und Pullis, mit denen man sich 2027 auf dem Gelände als Gönnerin oder Gönner zu erkennen gibt und fast so sehr gefeiert wird wie der Mainact.

Sämtliche Infos zur Kampagne und die Möglichkeit zur Unterstützung gibt es auf lokalhelden.ch/soundsofgarden.