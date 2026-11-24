Auch strömender Regen konnte der festlichen Stimmung auf dem Zürcher Bauschänzli nichts anhaben. Zur Premiere der 35. Saison des Circus Conelli rückte die Prominenz im kuschelig warmen Zelt näher zusammen. Und auch wer nasse Füsse hatte, wurde bestens versorgt.

Darum gehts Der Circus Conelli feiert auf dem Zürcher Bauschänzli seine 35. Saison

Cindy Gasser rettet Monika Kaelin mit goldenen Stiefeln vor nassen Füssen

Für prominente Stammgäste gehört der Circusbesuch zur Weihnachtstradition

Bei so viel Regen hilft auch der Schirm nicht mehr: Die Füsse von Monika Kaelin (72) sind patschnass, als sie durch den roten Tunnel ins Zirkuszelt gelangt. Zum Glück trifft man an der Conelli-Premiere auf alte Bekannte. Gastgeberin Cindy Gasser (66) zaubert kurzerhand ein Paar Stiefel hervor – ausgesprochen chic und über und über mit goldenen Nieten verziert. Ein Cinderella-Moment für Monika Kaelin: «Sie passen perfekt. Zum Glück haben wir die gleiche Grösse!»

Mehr Wetterglück als die Premierenbesucher hatte die Artistenfamilie Gasser beim Aufbau des roten Chapiteaus: Erstmals seit drei Jahren regnete es nicht, als die Zeltblache hochgezogen wurde. Alle Jahre wieder verwandelt sich die kleine Barockinsel beim Bürkliplatz, dort, wo der Zürichsee zur Limmat wird, in eine Weihnachtswelt in Rot und Gold, mit festlich geschmückten Tannenbäumen und funkelnden Lichtern. Zur Begrüssung wird jedem Gast ein goldener Stern auf die Wange geklebt. Für viele der prominenten Premierenbesucher ist der Abend im Circus Conelli längst eine lieb gewonnene Tradition.

Weihnachten beginnt in der Manege

Eine besondere Verbundenheit mit der Zirkuswelt hat das Pfarrerehepaar Andrea Marco Bianca (65) und Katharina Hoby (64). Sie war 17 Jahre lang Zirkus- und Chilbipfarrerin und feierte 2019 ihren Abschiedsgottesdienst in der Manege des Conelli. Ihr Mann zieht mit einem Augenzwinkern Parallelen zum aktuellen Weltgeschehen: «Auf der Welt gibt es momentan so manchen Zirkus, bei dem man sich überlegt, ob man Teil davon sein möchte.» Für den Pfarrer ist klar: «Wenn ein Zirkus, dann der Conelli.»

Für die meisten der geladenen Gäste beginnt mit dem Conelli die Weihnachtszeit. So auch für Peter Reber (77). Für den Liedermacher ist der Zirkusbesuch die schönste Einstimmung auf die Festtage. Dafür nimmt er gerne auch den Weg von Bern nach Zürich auf sich: «Wenn es mir möglich ist, komme ich immer her.»

Eventmanager Freddy Burger (80) schätzt schon allein die Lage des Weihnachtszirkus: «Wie ein leuchtender Stern im Herzen von Zürich.» Und das Programm: «Das ist ein Zirkus, wie es ihn so nicht mehr gibt – nostalgisch, klassisch, mit Clowns und Artisten.» Dazu kommt die familiäre Atmosphäre: Wenn Zirkusdirektor Roby Gasser (65) und sein Sohn Jeremy (30) zur Begrüssung gemeinsam die Manege rocken und für die ersten Lacher sorgen, fühlt man sich gleich wie zu Hause.