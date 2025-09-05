Traurige Nachrichten aus dem Buckingham-Palast: Wie das britische Königshaus heute auf X schreibt, ist Katherine, die Herzogin von Kent, gestorben.

Die Herzogin von Kent ist tot. Das teilt das britische Königshaus heute Freitag mit. Foto: X

Traurige Nachrichten aus London: Der Buckingham-Palast hat heute Freitag über den Tod der Herzogin von Kent informiert. Katharine wurde 92 Jahre alt.

Weiter schreibt der Palast: «Ihre Königliche Hoheit ist gestern Nacht friedlich im Kensington-Palast eingeschlafen. Die gesamte Familie trauert mit dem Herzog von Kent.» Man erinnere sich unter anderem gerne an ihre Liebe zur Musik und ihre Empathie mit jungen Menschen.

Katherine wurde durch ihre Hochzeit mit Herzog Edward (89) Mitglied des britischen Königshauses. Dieser ist wiederum ein Enkel von König George V. (1865–1936) – und somit Onkel zweiten Grades des aktuellen britischen Königs Charles III. (76).

Die Herzoin von Kent geriet vor allem in die Schlagzeilen, als sich Königin Elizabeth II. (†96) anfangs der 1980er-Jahre gegen eine Scheidung aussprach. Ende der 1990er-Jahre zog sie sich wegen gesundheitlicher Probleme aus dem öffentlichen Leben zurück. Seit Ende der 2000er war Katharine wieder regelmässiger bei offiziellen Terminen zugegen.