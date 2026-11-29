Mike Love, Mitgründer und langjähriger Frontmann der Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er starb am Samstag im Kreis seiner Familie, wie seine Sprecherin bestätigte.

Darum gehts Beach-Boys-Mitgründer Mike Love starb am Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie

Love gründete die Beach Boys Anfang der 1960er mit Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Al Jardine

Die Beach Boys verkauften weltweit über 100 Millionen Tonträger, zu ihren Songs zählt «Surfin' USA»

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein grosser Verlust für die Musikbranche in den USA. Mike Love, Mitgründer und langjähriger Frontmann der Kult-Band Beach Boys, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie. Das bestätigt seine Sprecherin Katie Altman.

Eine Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Wie NBC Los Angeles berichtet, rückten Sanitäter und Polizeibeamte am Samstagabend um 17 Uhr Ortszeit zu einem medizinischen Notfall in einem Haus in Malibu aus. Weitere Details sind nicht bekannt.

Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger

In der Meldung würdigte Altman den Verstorbenen als «Ikone der amerikanischen Kultur». «Er wird für sein einzigartiges Talent und seine Inspiration für Generationen von Musikern unvergessen bleiben», heisst es in der Meldung weiter. «Wir würdigen seinen bemerkenswerten Beitrag zur amerikanischen Musik und die Freude, die er beim Spielen für seine geliebten Fans empfand.»

Die Beach Boys gründete Love Anfang der 1960er-Jahre mit seinen Cousins Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Al Jardine. Mit Songs wie «Surfin' USA» und «California Girls» sang er sich in die US-amerikanische Musikgeschichte. Weltweit verkaufte die Gruppe mehr als 100 Millionen Tonträger, berichtet NTV. Die Beach Boys wurden 1988 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.