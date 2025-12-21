Elon Musk nähert sich dem Status des ersten Billionärs der Welt. Laut «Forbes» ist der Tesla-Chef nach einer Gerichtsentscheidung nun mit riesigem Abstand der reichste Mann der Welt.

Darum gehts Elon Musk will der erste Billionär der Welt werden

Musk gewann einen Rechtsstreit um ein Aktienpaket von 2018

Musks Vermögen liegt laut «Forbes» fast 500 Milliarden Dollar über dem des zweitreichsten Menschen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Elon Musk (54) will der erste Billionär der Welt werden. Diesem Ziel kam der Tesla-Chef nun einen grossen Schritt näher. Berechnungen des Magazins «Forbes» zufolge hat Musk nach einer Gerichtsentscheidung in den USA ein Nettovermögen von rund 749 Milliarden Dollar. Das geht aus der online veröffentlichten Milliardärsliste des Magazins hervor, die Musk derzeit anführt.

Musk hatte sich jüngst in einem jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar wert. Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Massnahme gewesen, urteilten die Richter.

Fast 500 Milliarden mehr als der Zweitreichste

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere in zwölf Schritten zu erwerben, wenn die Firma in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren hochgesteckte Ziele erfüllt. Tesla knackte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Erst Anfang der Woche hatte Musks Vermögen laut «Forbes» ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab aus Sicht des Magazins der Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeitende und Investoren.

Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX. Auf Platz zwei der Milliardärsliste steht derzeit der Google-Mitgründer Larry Page (52) mit einem Vermögen von rund 253 Milliarden Dollar.