Für seine Meldungen über Missstände in der Zürcher Herzchirurgie wurde der Whistleblower immer wieder abgestraft – obwohl ihm die Fakten recht geben.

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Andreas Schmid Inlandredaktor

Mit internen Meldungen hat der damalige leitende Oberarzt André Plass (53) auf Missstände in der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) aufmerksam gemacht. Plass prangerte unter anderem an, dass sein Chef, Klinikdirektor Francesco Maisano (60), mit einem fehlerhaften Implantat operierte, und dokumentierte zahlreiche Fälle. Ernst genommen wurden die Probleme erst, als der «Tages-Anzeiger» darüber zu berichten begann.

Untersuchungen von der zuständigen Kantonsratskommission und einer Anwaltskanzlei folgten – und wie so oft: Auch der Überbringer der schlechten Nachricht wurde wiederholt attackiert. Er sei unkollegial gewesen, schliesslich hiess es teilweise sogar, er sei kein guter Arzt.