Die diesjährigen US-Wahlen sind vor allem eins: chaotisch. Sowohl Trump als auch Biden sorgen für Negativpresse. Am Mittwoch hiess es, Biden würde eventuell sogar zurücktreten. Nun sagt Trump, er glaubt, dass Kamala Harris das Rennen für die Demokraten übernehmen werde.

Trump zieht über Biden her – und glaubt, Kamala ersetzt ihn bald

1/6 Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor Fans über den amtierenden Präsident Joe Biden hergezogen.

Im November stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. Schon jetzt wird heiss darüber diskutiert. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (78) ist in mehrere Gerichtsverfahren verwickelt und sorgt immer wieder durch wilde Aussagen für Schlagzeilen. Der amtierende und wieder antretende US-Präsident Joe Biden (81) lieferte bei einer TV-Debatte gegen Trump kürzlich eine schwache Leistung. Das gab selbst das Weisse Haus zu, welches den von zahlreichen Versprechern geprägten Auftritt mit einer «schlechten Nacht» sowie einer Erkältung zu erklären versuchte.

Seit der Debatte wächst die ohnehin schon bestehende Sorge um Joe Biden: Ist er etwa zu alt für den Posten? Mit seinen 81 Jahren ist er der älteste US-Präsident, den es je gab. Am Mittwoch veröffentlichten US-Medien Berichte, in denen sie sich auf einen Verbündeten Bidens beriefen. Ihm soll der Präsident gesagt haben, dass er sich womöglich aus dem Rennen zurückziehe. Der Demokrat sei sich bewusst, dass er das TV-Debakel eventuell nicht mehr gutmachen könne.

Trump glaubt, Kamala ersetzt Biden

Das Weisse Haus und Biden selbst dementierten die Berichte. Und doch ist die Gerüchteküche angeheizt. Es stellt sich vor allem die Frage: Wer könnte Biden so kurz vor den Wahlen noch ersetzen?

Eine Antwort darauf hat ausgerechnet Donald Trump. In einem Video, das am Donnerstag viral ging, lästert er auf einem Golfplatz über Biden. «Schaut euch diesen alten, kaputten Haufen Mist an. Er hat einfach aufgegeben, er gibt das Rennen auf», sagt Trump zu Fans.

Für Trump ist klar: «Das bedeutet, dass wir Kamala haben». Er meint die amtierende Vize-Präsidentin Kamala Harris (59), welche gemäss Trump in das Rennen eintreten und Biden ersetzen wird. «Ich denke, sie wird besser sein», betont er. Dennoch geht er nur Sekunden später auf Angriff: «Sie ist so schlecht. Sie ist so erbärmlich.»

Trump liegt bei Befragung weit vor Biden

Trump zieht anschliessend erneut über Biden her und sagt: «Können Sie sich diesen Kerl vorstellen, wie er mit Putin umgeht? Und dem Präsidenten von China, der ein unerschütterlicher Mensch ist? Er ist ein knallharter Mann.»

Bevor Trump sich in seinem Golfcart aus dem Staub macht, sagt er noch ein letztes Mal: «Sie haben gerade bekannt gegeben, dass er vermutlich das Rennen aufgibt. Wir müssen ihn weiter kaputt machen.»

In dem Video scheint Trump gelassen und selbstbewusst. Wohl auch, weil er seit Bidens TV-Panne in Umfragen vorne liegt. Laut einer Befragung der «New York Times» kann Trump aktuell mit rund 49 Prozent der Stimmen rechnen, während Biden gerade einmal auf 43 Prozent der Wählenden zählen kann. Dieser Vorsprung ist der grösste, den die Zeitung seit 2015 bei US-Wahlen vermessen hat.