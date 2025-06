Todesdrama am Rimpfischhorn

Fünf Personen wurden am 24. Mai auf dem Adlergletscher bei Zermatt leblos aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, konnten nun auch noch die letzten beiden Opfer formell identifiziert werden. Es handelt sich dabei um zwei 34-jährige Männer deutscher Staatsangehörigkeit.

Da die Tourengänger selbst keinen Notruf abgesetzt hatten, wird angenommen, dass es sich um ein spontanes Unglück wie einen Wechtenbruch oder eine Lawine handelte, wie Blick berichtete. Mutmasslich wurden sie von einem Schneebrett erfasst und stürzten in der Folge in die Tiefe, schrieb die Polizei in einer früheren Mitteilung. Zwei der fünf Verunglückten arbeiteten im Spital Wetzikon, wie Recherchen zeigten.