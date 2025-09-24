Die Swisscom will gewisse Aufgaben in der IT-Entwicklung nach Rotterdam und Riga verlegen. Der Schweiz droht damit ein grosser Stellenabbau. Das Telecom-Unternehmen begründet den Schritt mit Kosteneinsparungen.

Swisscom will gewisse Aufgaben in der IT-Entwicklung ins Ausland verlagern. (Archivbild) Foto: SAMUEL TRUEMPY

Baut die Swisscom Jobs in der Schweiz ab? Offenbar will der Staatskonzern mehrere hundert Stellen von der Schweiz nach Rotterdam und Riga verlagern, wie CH Media berichtet. Demnach sollen künftig 1000 bis 1400 Mitarbeitende in den Niederlanden beziehungsweise in Lettland tätig sein. Heute seien es zwischen 600 und 800 Beschäftigte.

Auf Anfrage von Blick teilt die Swisscom mit: Man plane, «gewisse Aufgaben in der IT-Entwicklung von der Schweiz nach Rotterdam und Riga zu verschieben». Das Telecom-Unternehmen will das Vorhaben «wo immer möglich» über die natürliche Fluktuation steuern – also etwa über freiwillige Abgänge und Pensionierungen. Und weiter: «Genauere Pläne liegen aktuell nicht vor», so ein Swisscom-Sprecher.

Swisscom spricht von «kontinuierlicher Kostenoptimierung»

Gleichzeitig betont der Sprecher, dass die Schweiz der zentrale Standort von Swisscom Schweiz ist und bleibt. Insgesamt rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem «nahezu stabilen Stellenangebot in der Schweiz».

Begründet wird die Verlagerung der Stellen mit der «kontinuierlichen Kostenoptimierung». Zudem gehe es darum, an geeignete Fachkräfte zu kommen.