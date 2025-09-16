Die Wettbewerbskommission stellt eine Untersuchung gegen Swisscom wegen der Vernetzung von Unternehmensstandorten ein. Dies folgt einem Bundesgerichtsurteil, das einen früheren Weko-Entscheid aufhob.

Die Weko stellt eine Folgeuntersuchung gegen Swisscom ein. Foto: Keystone

Darum gehts Weko stellt Untersuchung gegen Swisscom wegen Standortvernetzung ein

Bundesgericht hob Weko-Entscheid wegen angeblichem Missbrauch der Marktstellung auf

Swisscom musste zuvor eine Busse von 7 Millionen Franken zahlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Wettbewerbskommission Weko stellt eine Folgeuntersuchung gegen den Telekom-Konzern Swisscom wegen der Vernetzung von Unternehmensstandorten über Breitband ein. Dies ist die Folge eines Bundesgerichtsurteils vom April 2024, das einen Weko-Entscheid aufgehoben hat.

Die Weko hatte in einem ersten Verfahren der Swisscom eine Busse von 7 Millionen Franken auferlegt, weil der «Blaue Riese» bei der Vernetzung von Postfilialen mit Breitbandanschlüssen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben soll. Das Bundesgericht sah dies anders und kam im vergangenen Jahr zum Schluss, dass Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht hatte.

Da die Mitte 2020 eröffnete Folgeuntersuchung die gleiche Verhaltensweise der Swisscom bei der Standortvernetzung weiterer Unternehmen betreffe, stelle die Weko das hängige Verfahren ein, schrieben die Wettbewerbshüter. Der Entscheid der Weko könne an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.







