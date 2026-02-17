Ein Snowboarder wurde am Montag in Davos Wolfgang GR von einer Lawine erfasst. Sein aus dem Schnee ragender Arm rettete ihm das Leben. Bergretter befreiten ihn unterkühlt, aber unverletzt. Die Polizei warnt vor grosser Lawinengefahr in der Region.

Darum gehts Ein Wintersportler wurde am Montag in Davos Wolfgang GR von einer Lawine erfasst

In der Region gilt Lawinenwarnstufe 4 von 5

Bergretter konnten den Mann unverletzt bergen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Snowboarder ist am Montag in Davos Wolfgang GR von einer Lawine erfasst worden. Weil sein Arm aus den Schneemassen ragte, konnte er sich selbst einen Luftzugang graben. Schliesslich brachten ihn Bergretter unterkühlt ins Spital.

Der Unfall geschah um 14.30 Uhr, als der Wintersportler die markierte Piste in Richtung Besenbinder verliess, um im Pulverschnee zu fahren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag schrieb.

Polizei warnt vor grosser Lawinengefahr

Er löste dabei gemäss ersten Erkenntnissen selbst ein Schneebrett aus, welches ihn verschüttete. Dass sein Arm dabei aus den Schneemassen herausragte, rettete ihm das Leben: Er konnte sich selber soweit befreien, dass er atmen und um Hilfe rufen konnte.

Ein Pistenpatrouilleur sei so auf ihn aufmerksam geworden, so die Polizei weiter. Aufgebotene Bergretter konnten den Mann schliesslich unterkühlt, aber ansonsten unverletzt befreien.

Die Polizei machte sogleich auf die grosse Lawinengefahr aufmerksam. Im betroffenen Gebiet herrscht zurzeit Warnstufe 4 von 5. Erst am Sonntagnachmittag starb ein 38-jähriger Snowboarder im Davoser Skigebiet Parsenn, als er abseits der Piste von einer Lawine verschüttet wurde. Die Behörden betonten deshalb das grosse Risiko, sich ausserhalb der Pisten zu bewegen.