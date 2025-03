Panik auf 10'000 Meter Höhe Passagier will während Flug den Notaussteig öffnen

Auf einem Flug von der spanischen Hauptstadt Madrid nach Caracas, in Venezuela, springt ein Passagier plötzlich auf und will den Notausstieg öffnen. Sofort versucht die Crew, den Mann zu stoppen. Panik macht sich an Bord breit.

Publiziert: 10:19 Uhr