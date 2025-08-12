DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Gesundheit
Darum ist es in Flugzeugen so kalt
Medizinischer Hintergrund
Darum ist es in Flugzeugen meistens kalt
Egal ob Sommer oder Winter, an Board von Flugzeugen ist es oft kühl. Das ist absichtlich so und hat einen medizinischen Grund.
Publiziert: 06:01 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr zum Thema Fliegen
1:01
Crew ist machtlos
Fans stürmen in Business Class wegen Popstar
3:29
Swiss-Pilotin über Sexismus
«Als er zwei Frauen im Cockpit sah, wollte er aussteigen»
1:02
Panik auf 10'000 Meter Höhe
Passagier will den Notaussteig öffnen
2:35
Meilenstein in der Luftfahrt
Dieses Überschallflugzeug könnte das Fliegen revolutionieren
0:51
Testflug in Kalifornien
Hier hebt der Überschallflieger Boom Supersonic ab
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...