DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
News
Melania verbringt Tag mit Prinzessin Kate und Pfadfinderkindern
Ladies Day in Windsor
Kate zeigt Melania ihre Welt
Nach dem Staatsbankett trafen sich Prinzessin Kate und First Lady Melania Trump mit Pfadfinderkindern in Windsor und nahmen gemeinsam an Natur- und Bastelaktivitäten teil.
Publiziert: vor 6 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
People International
1:27
Kurzfristige Absage für Emmys
Sofia Vergara landet in Notaufnahme
0:56
Chad Michael Murray schon 44
So sieht der Teenie-Star heute aus
1:32
Schrecksekunde bei Dreh
Anne Hathaway stürzt Treppe hinunter
1:46
Was für ein Fehler!
DJ unterbricht sein Set für Superstar
1:12
Trennung von Laura Maria Rypa
Pietro Lombardi ist wieder Single
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen