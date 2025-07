Katastrophen in der Schweiz Wie gut funktioniert das Frühwarnsystem Alertswiss?

Mehr als 80 Tote bei Flash-Floods in Texas – viele davon Kinder. In der Schweiz warnt Alertswiss vor Gefahren wie Unwettern, Chemieunfällen oder Blackouts. Im Podcast erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wie das System funktioniert – und was im Ernstfall zählt.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten