Israelische Beamte rechnen mit Einigung in «24 bis 48 Stunden»
Gaza-Gespräche in Ägypten: Verhandlungen fortgesetzt

Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Scharm el Scheich sind offenbar auf einem guten Weg. In wenigen Stunden könnte es zu einer Einigung kommen.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Ein Fahrzeug fährt am Friedensplatz in der ägyptischen Stadt Sharm el-Sheikh am Roten Meer vorbei. Foto: Uncredited/AP/dpa
Zwei Jahre und einen Tag nach dem Angriff vom 7. Oktober stehen Israel und die Hamas am Mittwochabend kurz vor einer Einigung zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung des Krieges. Laut israelischen Medienberichten rechnen Beamte bereits mit einer Einigung «in 24 bis 48 Stunden». Die Regierung arbeite bereits an einem klaren Entwurf zu einer Vereinbarung, berichtet auch CNN. 

Ähnlich tönt es aus Ägypten, wo die Verhandlungen laufen. Man befinde sich auf einem guten Weg. Schwerpunkt der heutigen Beratungen war es, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.

Kommt Abkommen schneller als gedacht?

US-Aussenminister Marco Rubio hätte am Donnerstag zudem nach Paris fliegen sollen, um mit europäischen Partnern über die Vereinbarung zu diskutieren. Aufgrund der sich beschleunigenden Entwicklungen sei aber nicht klar, ob er seine Reise antreten wird. 

Hier hat man offenbar einen Fortschritt erzählt. Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche in Ägypten haben am Montag begonnen. 

