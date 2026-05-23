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Leserreporter filmt illegale Goa-Party in Oberägeri ZG
In Oberägeri ZG
Velofahrer filmt illegale Goa-Party
Dutzende feierten im Kanton Zug illegal: Ein Leserreporter beobachtet am Samstag eine Goaparty in der Nähe des Ratenpasses. Mittlerweile ist die Polizei vor Ort.
Publiziert: vor 8 Minuten
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