SRF-Recherchen zwangen Eishockey-Trainer Patrick Fischer zum Rücktritt. Nun traf sich der neue SRF-Direktor mit Patrick Fischer zum Znacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Elsener und Patrick Fischer trafen sich am 9. September in Zug

Elsener schlug vor, den Dokumentarfilm über Fischer wieder aufzunehmen

Fischer reiste 2022 mit gefälschtem Covid-Zertifikat nach China

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Der neue SRF-Direktor Roger Elsener (48) hat sich am Mittwoch, 9. September, in Zug mit dem ehemaligen Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer (51) zu einem Abendessen getroffen – mit einem gemeinsamen Freund. «Dieser hat das Treffen organisiert und auch das Nachtessen bezahlt», teilt SRF Blick mit.

Hintergrund des Treffens ist der Rücktritt von Patrick Fischer als Nationaltrainer im Frühjahr. Bei Dreharbeiten erwähnte der damalige Eishockey-Nationaltrainer gegenüber SRF-Redaktor Pascal Schmitz, dass er mit einem gefälschten Covid-Zertifikat nach China gereist war. Der Journalist recherchierte weiter, organisierte den Strafbefehl und machte die Straftat publik. Fischer musste als Trainer zurücktreten. Später geriet Pascal Schmitz selbst in die Kritik, nachdem die «Weltwoche» problematische Social-Media-Posts ausgegraben hatte.

Dokumentarfilm über Patrick Fischer

Laut SRF verlief das Abendessen in Zug konstruktiv: «Es war ein sehr gutes und angeregtes Gespräch. Beim Austausch hat Roger Elsener nochmals betont, dass die Berichterstattung von SRF korrekt war, der Fall aber insgesamt selbstkritisch intern aufgearbeitet wurde.»

Elsener schlug dabei vor, die Arbeiten am geplanten Dokumentarfilm über Patrick Fischer wieder aufzunehmen und signalisierte die Bereitschaft zu einer künftigen Zusammenarbeit mit Patrick Fischer. Ziel sei es laut SRF, «das Vergangene abzuschliessen und positiv in die Zukunft zu schauen».