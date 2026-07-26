DE
FR
Abonnieren

Friedrich Merz zum CSD-Attentat
«Extremisten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz»

Am Sonntagnachmittag äussert sich Bundeskanzler Friedrich Merz zum Attentat am Berliner CSD.
Publiziert: 16:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Kommentieren
Alles zum Anschlag auf den CSD
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen