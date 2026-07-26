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Friedrich Merz äussert sich zum CSD-Attentat in Berlin
Friedrich Merz zum CSD-Attentat
«Extremisten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz»
Am Sonntagnachmittag äussert sich Bundeskanzler Friedrich Merz zum Attentat am Berliner CSD.
Publiziert: 16:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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