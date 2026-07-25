DE
FR
Abonnieren

Berliner Polizeisprecher
«Wir behandeln mehrere Verletze»

Nach einem schweren Vorfall wurde der Christopher Street Day (CSD) in Berlin abgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen