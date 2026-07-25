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CSD Berlin: Polizei spricht von mehreren Verletzten
Berliner Polizeisprecher
«Wir behandeln mehrere Verletze»
Nach einem schweren Vorfall wurde der Christopher Street Day (CSD) in Berlin abgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Publiziert: vor 6 Minuten
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