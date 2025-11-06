In Vinelz BE wurde bei einer Graugans am Bielersee die Vogelgrippe nachgewiesen – der erste Fall dieser Saison in der Schweiz. Das BLV hat Schutzmassnahmen erlassen, um eine Ausbreitung zu verhindern, darunter spezielle Regeln für Geflügelhalter und Beobachtungsgebiete.

In Vinelz BE am Bielersee wurde der erste Vogelgrippefall in diesem Jahr in der Schweiz entdeckt. Foto: OpenStreetmaps

Darum gehts Vogelgrippe bei Wildvogel in Vinelz BE bestätigt

Besondere Schutz- und Hygienemassnahmen für Geflügelhaltungen eingeführt

Beobachtungsgebiete umfassen drei Kilometer breite Streifen an drei Seen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nachgewiesen wurde der Vogelgrippevirus am 4. November bei einer Graugans, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Donnerstag auf seiner Webseite schreibt.

Massnahmen an Seen ergriffen

Um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, hat das BLV am Donnerstag eine neue Verordnung erlassen. Demnach werden Beobachtungsgebiete erlassen. Diese umfassen aktuell in einem drei Kilometer breiten Streifen die Ufer von Bielersee, Murtensee und Neuenburgersee. In diesen Gebieten gelten besondere Schutz- und Hygienemassnahmen für Geflügelhaltungen.

Alle Geflügelhalter mit 50 oder mehr Tieren müssen sicherstellen, dass ihre Tiere keinen Kontakt zu Wildvögeln haben. Die Bevölkerung wird zudem gebeten, tote und kranke Wildvögel nicht zu berühren.