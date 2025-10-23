In Baden-Württemberg wurde ein Vogelgrippe-Ausbruch festgestellt. Jetzt muss ein Geflügelbetrieb 15'000 Tiere töten.

Ein Geflügelbetrieb muss 15'000 Kraniche töten. Foto: IMAGO/imagebroker

Darum gehts Vogelgrippe-Ausbruch in Süddeutschland: Geflügelbetrieb muss 15'000 Tiere töten

Ausbreitung der Vogelgrippe unter Kranichen erreicht unbekanntes Ausmass

In Brandenburg fielen 3000 Gänse der Vogelgrippe zum Opfer

Janine Enderli Redaktorin News

Vogelgrippe-Ausbruch in Süddeutschland: Wegen der Feststellung der Krankheit unter Kranichen muss ein Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis 15'000 Tiere töten, wie «Bild» berichtet.

Dies teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Die Ausbreitung der Vogelgrippe unter Kranichen hat in Deutschland ein bislang unbekanntes Ausmass erreicht. In Brandenburg fielen 3000 Gänse der Vogelgrippe zum Opfer.

Eine derartige Häufung verendeter Tiere wie in diesem Herbst sei bisher noch nicht beobachtet worden, erklärte eine Sprecherin des für Tierseuchen zuständigen Bundesinstituts gegenüber «Bild».

+++Update folgt+++