«Dieser Schandfleck muss weg» Schwimmbadruine im Wallis sorgt für rote Köpfe

Am Dorfrand von Grächen VS befindet sich so ein «Lost Place» – die Ruine eines alten Hotelhallenbads, gebaut im Jahr 1968. Seit Jahren, konkret seit 1980, wird hier aber schon nicht mehr gebadet, das Gebäude verfällt langsam aber sicher.

Publiziert: vor 13 Minuten