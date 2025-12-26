DE
FR
Abonnieren

Bergsturz in Brienz GR
Besondere Massnahme bremst Schuttstrom weiter ab

Der Schuttstrom oberhalb von Brienz hat sich laut Behörden weiter verlangsamt. Die Rutschgeschwindigkeiten im Dorf sind auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren gesunken. Die Lage am Berg wird bis Ende Januar neu bewertet.
Publiziert: 09:12 Uhr
Kommentieren
1/4
Die Lage in Brienz GR beruhigt sich weiter. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Der Schuttstrom in Brienz GR hat sich seit Dezember 2025 verlangsamt
  • Ein angebohrtes Wasservorkommen reduzierte die Rutschgeschwindigkeit erheblich
  • 10 bis 25 Zentimeter pro Jahr beträgt derzeit die Rutschgeschwindigkeit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schuttstrom oberhalb des evakuierten Bündner Bergdorfs Brienz hat sich weiter verlangsamt. Im Dorf selbst gab es so tiefe Rutschgeschwindigkeiten wie gegenwärtig nach Behördengaben zuletzt vor 15 Jahren.

Warum die Gämse jeden Tag trotz Steinschlag pünktlich erscheinen
2:32
Experte erklärt Brienzer Tiere:Warum Steinschlag Gämse nicht abhält

Die auf der «Rutschung Dorf» gemessenen Geschwindigkeiten seien seit Mitte Dezember weiter zurückgegangen, schrieb die Gemeinde Albula am Freitag in ihrem Informationsbulletin. Sie lägen aktuell zwischen 10 und 25 Zentimeter pro Jahr. Zur Entwicklung habe beigetragen, dass man ein Wasservorkommen in der Gesteinsmasse von unten habe anbohren können.

Mehr zu Brienz GR
Bevölkerung darf das Dorf am Wochenende betreten
Mit Video
Bröckel-Berg in Brienz GR
Bevölkerung darf das Dorf am Wochenende betreten
Gefahr durch Felssturz in Brienz GR vorerst gebannt
Mit Video
Evakuierung bleibt bestehen
Gefahr durch Felssturz in Brienz GR vorerst gebannt

Wie geht es für die Bevölkerung weiter?

Danach seien anfänglich bis zu 1500 Liter Wasser pro Minute in den Entwässerungsstollen abgeflossen, hiess es. Gegenwärtig seien es rund 800 Liter pro Minute.

Auch am Berg nahmen die Rutschgeschwindigkeiten den Angaben zufolge leicht ab. Wie es für die Bevölkerung von Brienz längerfristig weitergehen soll, ist derzeit offen. Bis Ende Januar sollen die Verhältnisse am Berg neu beurteilt werden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen