Er tötete seinen Bekannten mit einem Messer

Am Mittwoch wurde ein Afghane vom Luzerner Kriminalgericht des Mordes schuldig gesprochen.

Ein 25-jähriger Mann aus Afghanistan wurde am Mittwoch von den Richtern des Luzerner Kriminalgerichts des Mordes für schuldig erklärt. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Afghanen (25) des Mordes an seinem Bekannten schuldig gesprochen. Er soll eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren sowie einen Landesverweis von 15 Jahren erhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der in Brest (F) wohnhafte Beschuldigte soll während eines Kurzaufenthalts in Luzern einen Bekannten mit 25 Stich- und neun Schnittverletzungen getötet haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Das Motiv für den Mord ist bis heute unklar.