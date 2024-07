Afghane (25) in Luzern wegen Mordes vor Gericht

Ein Afghane steht in Luzern wegen eines mutmasslichen, brutalen Mordes an einem Bekannten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft und 15 Jahre Landesverweis.

Ein Afghane (25) muss sich am Mittwochnachmittag vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen Mordes verantworten. Er soll einen in Luzern wohnhaften Bekannten mit 25 Stich- und neun Schnittverletzungen getötet haben.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 16 Jahren sowie einen Landesverweis von 15 Jahren, wie der Anklageschrift vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Festnahme in Frankreich

Die Tat ereignete sich Ende Juni 2022. Der Beschuldigte war aus Brest (F) angereist, um in Luzern das Opfer zu besuchen und bei diesem zu logieren. Am Morgen des 26. Junis griff der Beschuldigte den Mann von hinten an und stach auf dessen Nacken, Rücken, Brustkorb und weitere Körperteile ein.

In der Anklageschrift schrieb die Staatsanwaltschaft, dass sich das Opfer nicht habe wehren können, da es auf dem Bauch lag und von hinten angegriffen wurde. Auch könne es sein, dass es zum Angriffszeitpunkt geschlafen habe.

Nach der Tötung verliess der Beschuldigte die Wohnung und lief Richtung Luzerner Bahnhof. Am 1. Juli wurde er in Frankreich festgenommen und am 30. Januar 2023 an die Schweiz ausgeliefert. Er befindet sich seither im vorzeitigen Strafvollzug. Es gilt die Unschuldsvermutung.