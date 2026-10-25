Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Wenn Verantwortung kaschiert werden soll, muss oft das Wasser herhalten. Bereits in der Syrienkrise vor einem Jahrzehnt verschleierte das Bild von den «Flüchtlingsströmen», weshalb Syrer aus ihrem Land flohen: aus Furcht vor den Schlächtern des syrischen Diktators Assad, der sich nur mit Putins Unterstützung an der Macht halten konnte.

Flüssige Sprache verschleiert Verantwortung

Auch bei der Medienkonferenz des Bundesrats zur Credit-Suisse-Pleite 2023 ergoss sich eine rhetorische Flutwelle über die Öffentlichkeit. Es war die Rede von «massiven Abflüssen», sogar «Ausflüssen», vom «Fass», das «zum Überlaufen» gebracht wurde und davon, wo Liquidität herkommen könne. Flüssige Sprache verwässert Verantwortungslosigkeit – vom unfähigen CS-Management über zockende Investoren bis hin zu einer viel zu passiven Finanzmarktaufsicht, dem Schweigen der Nationalbank und zu alt Bundesrat Ueli Maurer, der gefordert hatte, man solle die Credit Suisse einfach in Ruhe lassen.

Nun wiederholen sich die Wasserspiele im Fall der Pensionskassen. Der Bundesrat hätte das Ausmass des massiven Datendiebstahls am liebsten unter dem Deckel gehalten. Die offizielle Medienmitteilung verwendet ebenfalls ein nasses Bild und spricht von «Datenabfluss». Dabei ist ein Cyberleck keine Naturerscheinung. Kriminelle haben Daten gestohlen. Punkt. Die Schutzmechanismen waren zu schwach, eine schlafwandelnde Bundesverwaltung hatte einem externen Dienstleister sensible Daten zur Verfügung gestellt, die dort nie hätten landen dürfen.

Statt Verantwortung weiter zu verwässern, sollte der Bundesrat Verantwortung übernehmen. Karin Keller-Sutter ist für das Personalamt zuständig, Martin Pfister für die Cybersicherheit. Sie sollten den Anfang machen – vielleicht melden sich dann auch weitere Verantwortliche.