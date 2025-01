Der 2. Januar wird als «Tag der Introvertierten» gefeiert. Wobei diese sich ungern gross feiern lassen. Dabei hätten sie allen Grund dazu. Ausserdem steht heute in den USA der «National Swiss Cheese Day» in der Agenda.

Foto: Illustration Blick mit Fotos Getty, Shutterstock

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick

Pssst. Heute geht es behutsam zu und her. Leise rieselt der Schnee, leise rieseln auch wir. So jedenfalls hat man sich das Motto zum 2. Januar vorzustellen: Es ist der «Tag der Introvertierten». Wer über die Feiertage aus sich herausgekommen ist, geht jetzt in sich. Oder war, weil es wesensbestimmend ist, ohnehin die ganze Zeit dort. Sensibel statt Dezibel.

Kein Tag also für Pauken und Trompeten, nichts für Schreihälse, Grossmäuler und Breitbeinige. Die Rampensäue bleiben heute im Stall. Stattdessen: Scheinwerfer auf die Unscheinbaren, Licht an für die Lichtscheuen. Für die vielen, die statt auf der Bühne lieber hinter dem Vorhang stehen. Oder in der Regie.

Gut möglich allerdings, dass diese in ihrer Introvertiertheit von ihrem Tag gar nichts mitbekommen. Und dass die Vollmundigen und Vorlauten noch nie davon gehört haben, weil sie wie immer alles übertönen.

Kreativ-Eremiten, Extremgrübler und Eigenbrötler haben die Welt verändert.

Dabei sind die Introvertierten oft nicht nur die angenehmeren Zeitgenossen. Die besseren Zuhörerinnen. Die mitfühlenderen Mitmenschen. Sondern auch: In den Stillen liegt die Kraft. Kreativ-Eremiten wie Franz Kafka haben Weltliteratur geschrieben, Extremgrübler wie Albert Einstein die Weltsicht verändert. Und die grossen Brote der digitalen Welt backen unter anderen Bill Gates (Microsoft), Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) oder Jeff Bezos (Amazon) – jeder nach eigener Einschätzung eine Art Eigenbrötler. Ausgerechnet Typen mit feinen Antennen sind verantwortlich für eine Zivilisation, die mehr auf Sendung ist als auf Empfang. Big Tech, die milliardenstille Rache der Introvertierten am Big Ego der Lauten?

Wer Aktionstagen Bedeutung beimisst, glaubt vermutlich auch an Astrologie. Da ist der Löwe der Leithammel der Extrovertierten, Krebs-Geborene sind die stillen Helden der stillen Wasser.

Für Aufgeklärte klingt das nach Käse. Passt: In den USA ist am 2. Januar, das freut uns sehr, «National Swiss Cheese Day». Die Introvertierten kann man als Löcher im Käse sehen, die Extrovertierten als das Drumherum. Für einen ganzen Laib braucht es beides. Da möchte man am liebsten schreiend in die Welt hinaus flüstern: Wir sind ein Emmentaler.