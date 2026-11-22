Eine Diagnose, die wohl auf die meisten von uns zutrifft, besonders jetzt, wo es unaufhaltsam auf die Feiertage zugeht.

Darum gehts Der Therapeut diagnostiziert bei einer Freundin eine Überlastung und rät zum Innehalten

Zum Jahresende werden Aufgaben, Treffen und Rituale als übervollen Lebensteller beschrieben

Die Autorin lädt weniger auf, doch Krankheit, Liebeskummer und Weltlage füllen den Teller weiter

Milena Moser

Es ist Jahre her, dass eine Freundin davon erzählte: Der neue Therapeut habe ihr eine Weile lang zugehört und sie dann ganz unorthodox mitten im Satz unterbrochen. Ihr Fall sei einfach und eindeutig, sagte er. Sie habe einfach zu viel auf ihrem Lebensteller aufgehäuft, zu viel Schweres in diesem Moment, zu viel Anstrengendes, zu viel für eine Person. «Diagnose zu viel: Stellen Sie den Teller hin.»

Der Überlebenskampf am warmen Buffet

Ich konnte mir das geradezu bildlich vorstellen. Wie oft hatte ich das mit wachsendem Unbehagen am Mittagsbuffet beobachtet oder beim Frühstück in einem Hotel auf einer Leserreise. Die viel zu vollgepackten Teller, auf denen die einzelnen Gerichte zu einem unappetitlichen Haufen verschmelzen, die oben aufgelegten Leckerbissen werden aufgeweicht, drohen herunterzurutschen, die Sauce tropft vom Rand auf die Hände, das ganze Konstrukt gerät ins Wanken, nein, ich kann nicht hinschauen.

Dazu muss ich erklären, dass ich Buffet-traumatisiert bin, nachdem einmal eine hungrige Meute meinen damals sechsjährigen Sohn zu Boden riss, der obendrein noch ein Gipsbein hatte und an Krücken ging. Passiert ist ihm nichts, er hat es vermutlich auch längst vergessen. Aber seither meide ich den darwinistischen Überlebenskampf am warmen Buffet ...

Zwischen Kindern, Eltern und dem Jahresendspurt

Taugt dieses Bild auch für das Leben? Gehen wir so mit unserem Alltag um, beladen wir unsere Tage mit zu viel von allem, bis auch das Schöne zu einem unappetitlichen Matsch verkommt? Gerade jetzt, in diesen grauen, nassen Tagen, die noch gar keine vorweihnachtliche Feierlichkeit aufkommen lassen und die uns doch unerbittlich daran erinnern, dass wir nicht mehr viel Zeit haben.

Zeit, um alles zu erledigen. Alles zu organisieren. Alle noch einmal zu sehen, bevor sie in ihre eigenen Rituale eintauchen. Ich schaue meinem Umfeld zu, vor allem den jüngeren meiner Freundinnen, die zwischen Kindern und Eltern eingeklemmt sind, an denen von allen Seiten gezerrt und gezogen wird. «Zu viel!», möchte ich manchmal rufen. «Du machst zu viel, du lädst dir zu viel auf. Stell den Teller ab, sonst fällt dir noch alles runter!»

Die Sehnsucht nach dem kleinen Zauber

Ich sage es nicht, weil ich mich erinnere, wie ich in dieser Lebensphase reagierte, wenn jemand andeutete, ich könnte es mir auch einfacher machen. Zum Beispiel, als ich hochschwanger mit dem zweiten Kind vom Judo des Älteren nach Hause kam und ein Abendessen für Gäste vorbereitete, von denen wir immer viele hatten. Und die zum Glück nicht auf Gourmetmenüs bestanden. Aber eine einfache Pasta für zehn muss ja auch erst gekocht werden. Dazwischen hatte ich mich noch in den samstäglichen Weihnachtsverkauf gestürzt und die Kommode im Eingang mit Geschenken gefüllt, die ich unseren Gästen dann zum Abschied in die Hand drücken konnte. Weil ich sie vermutlich vor Weihnachten nicht mehr sehen würde.

Wenn ich heute daran denke, will ich mich nur hinlegen und lange schlafen. Aber damals schien mir das nicht nur normal, sondern auch irgendwie notwendig. Je anstrengender mein Leben war, desto sehnlicher bestand ich auf diesem bisschen Zauber im Alltag.

Wenn das Leben selbst nachlegt

Inzwischen lade ich meinen Teller nicht mehr ganz so voll. Das besorgt das Leben schon von alleine: Nimm doch noch eine Krankheit, einen Liebeskummer, einen verpassten Flug, eine verletzende Nachricht. Und hast du gehört, was gerade auf der Welt passiert?

So sage ich nichts. Aber in meinem Kopf höre ich die Warnung: Diagnose «zu viel». Und manchmal gelingt es mir, einer Freundin den Teller aus der Hand zu nehmen. Und sogar den eigenen abzustellen ...