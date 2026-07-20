Weshalb sind die Wasser, Abwasser und Abfallgebühren in Nachbargemeinden recht verschieden? Dafür kann es gut Gründe geben. Deshalb lohnt sich der Vergleich – und manchmal auch ein genauerer Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Gebührenvergleich zeigt: Gemeinden mit über 5000 Einwohnern haben grosse Unterschiede

Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren variieren stark, oft durch geografische Faktoren bedingt

Unterschiede bis zu mehreren Hundert Franken bei grössten 50 Schweizer Städten

Stefan Meierhans Preisüberwacher

Hand aufs Herz: Könnten Sie sagen, ob Ihre Gemeinde bei den Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren eher günstig oder eher teuer ist? Viele können das nicht, und das ist auch verständlich. Deshalb behalten wir diese Gebühren seit rund 20 Jahren im Blick und prüfen sie, wenn Anpassungen vorgesehen sind.

Auf meiner Website können Sie die Gebühren aller Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern abrufen und sehen, wo Ihre Gemeinde steht. Zusätzlich veröffentliche ich regelmässig einen Vergleich der 50 grössten Schweizer Städte. Die jüngste Ausgabe, die gerade erschienen ist, zeigt erneut: Die Unterschiede können mehrere hundert Franken betragen – aber sie haben nicht immer dieselben Ursachen.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Gemeinde eher zu den teureren gehört, sollten Sie nicht vorschnell urteilen. Bei den Wassergebühren muss man beispielsweise beachten, woher das Wasser stammt. So ist etwa die Aufbereitung von Seewasser tendenziell aufwendiger als die von qualitativ gutem Grundwasser. Gemeinden mit vielen steilen Gebieten müssen unter Umständen viel Wasser hochpumpen. Dort kosten nicht nur die Pumpen Geld, sondern auch der Strom. Wer weite Leitungsnetze unterhalten muss, hat andere Kosten als eine kleine, dicht besiedelte Gemeinde. Umgekehrt sinken bei der Abwasserentsorgung die Kosten pro Kopf häufig mit der Grösse des Einzugsgebiets.

Auch bei der Abfallentsorgung gibt es Unterschiede: Nicht überall werden dieselben Dienstleistungen angeboten oder gleich finanziert. So wird beispielsweise nicht in allen Gemeinden eine Grüngutabfuhr angeboten.

Eine höhere Gebühr kann also durchaus gerechtfertigt sein. Ob sie auch angemessen ist, lässt sich jedoch selten auf den ersten Blick beurteilen. Deshalb will der Gesetzgeber den Schutz der Bevölkerung durch die Preisüberwachung. Konkret heisst das: Alle Gemeinden müssen uns konsultieren, bevor sie diese Gebühren festlegen oder ändern. Wir prüfen sie und beantragen Anpassungen, falls dies nötig ist. Dieser Schutz wirkt meist im Hintergrund – oft, ohne dass Sie davon überhaupt etwas merken.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Gebühren Ihrer Gemeinde nicht nachvollziehbar sind, können Sie bei Ihrer Gemeinde nach unserer Stellungnahme fragen oder Sie wenden sich direkt an uns.

Das Ziel ist nicht, dass alle Gemeinden dieselben Gebühren verlangen. Das Ziel ist, dass jede Gebühr nachvollziehbar und angemessen ist.