Die Preise für Inserate auf Immobilienplattformen sorgten bei Anbietern von Wohn- und Geschäftsräumen wiederholt für Kritik. Seit April gibt es nun Verbesserungen in Form einer einvernehmlichen Regelung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosse Immobilienplattformen starten neues Preismodell «Flex Offer» ab 1. April 2026

Monatliche Grundgebühr unter 50 CHF, Inseratskosten unter 400 CHF für Miete

Plattformen: Homegate.ch, ImmoScout24.ch, Acheter-Louer.ch und weitere Anbieter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Meierhans Preisüberwacher

Wer heute eine Wohnung oder ein Haus vermarkten will, kommt an den grossen Onlineplattformen kaum vorbei. Für Maklerinnen und Makler sind sie zu einem zentralen Vertriebskanal geworden. Deshalb ist es wichtig, dass die Plattformen ihrer Kundschaft transparente und zweckdienliche Produkte mit klarer Preisgestaltung anbieten. Leider war das in der Vergangenheit nicht der Fall, wie zahlreiche Meldungen an mein Büro zeigten.

Wir haben Gespräche mit dem Betreiber der Immobilienplattformen Homegate.ch, ImmoScout24.ch, Acheter-Louer.ch, ImmoStreet.ch, alle-immobilien.ch und home.ch geführt. Das Resultat ist eine Premiere in diesem Bereich: Es wurde vereinbart, dass ab dem 1. April 2026 ein klar strukturiertes, nachvollziehbares Basisangebot, das sogenannte «Flex Offer», angeboten wird. Das Modell ist einfach aufgebaut und besteht im Wesentlichen aus einer monatlichen Grundgebühr von unter 50 Franken, die unabhängig von der Anzahl inserierter Objekte zu zahlen ist, sowie aus einer einmaligen Gebühr pro Inserat. Diese beträgt weniger als 400 Franken für Mietobjekte und rund 500 Franken für Kaufobjekte. Die Inserate werden zeitlich nicht beschränkt und es stehen auch weitere Funktionen zur Verfügung.

Das neue Angebot ist nicht nur bewusst einfach gehalten, sondern es kann auch zu Kosteneinsparungen beitragen. Entscheidend dafür ist, dass die Inserentinnen und Inserenten davon wissen, damit sie die verschiedenen Angebote vergleichen und für ihre Zwecke «auf Herz und Nieren» prüfen können. Darum werden Sie aktiv, wenn Sie im Immobilienbereich zu tun haben: Prüfen Sie, wie es für Sie am günstigen ist! Sei es bei den genannten Plattformen oder auf anderen.