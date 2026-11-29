Raphael Rauch Bundeshausredaktor

«Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt!» Auf dem Zürcher Sechseläutenplatz hat man diesen lustigen Kindervers vergessen: Noch vor dem ersten Advent leuchten beim «Bellevue Noël» schon alle vier Kerzen gleichzeitig. Nicht als echtes Feuer, sondern als künstlich-kitschige Lichtinstallation.

Nichts gegen Weihnachtsmärkte, die können durchaus heimelig sein. Doch die Bellevue-Manager verpennen den eigentlichen Sinn des Advents. Ist man hier auf einem überteuerten Fressmarkt, in einer Freiluft-Kita samt Teddy-Atelier oder bei einem Holz-Architekturwettbewerb gelandet? Kitsch und Kommerz dominieren. Die grösste Verirrung liefern kulinarische Desperados mit ihren Trüffel-Spätzli. Dabei braucht es für gute Spätzli soliden Bergkäse – wie der Advent brauchen sie keine künstliche Überhöhung.

Die Besucher scheint es wenig zu stören. Niemand muss christliche Traditionen pflegen. Aber wer Weihnachten fürs Stadtmarketing beansprucht, sollte den Sinn nicht komplett ad absurdum führen. Die Botschaft von Weihnachten heisst: «Friede sei mit euch!» Dafür braucht es leise Töne statt Konsumrummel. Ich freue mich auf frühmorgendliche Gottesdienste bei echtem Kerzenschein, aufs Weihnachtsoratorium und auf gute Gespräche. Die besinnliche Adventszeit war schon immer eine Illusion, aber abseits von Weihnachtsmärkten komme ich der Illusion näher als im Gedränge vor dem Churros-Stand. Auf einen besinnlichen ersten Advent!