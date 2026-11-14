Frank A. Meyer – die Kolumne

Frank A. Meyer

Soll Thomas Aeschi Bundesrat werden? Der SVP-Fraktionschef gehört im Parlament zu den Rührigen, man darf sogar sagen: zu den Persönlichkeiten. Nein, Thomas Aeschi ist kein Dummer, kein Böser, kein Langweiler. Mitunter etwas gar aufgeregt, wenn ihm jemand in die Quere kommt, Polizisten im Bundeshaus zum Beispiel – aber er hat nicht immer unrecht.

Also: Kann, darf, sollte Thomas Aeschi Bundesrat werden? Er wäre in diesem Amt der zweite Zuger, Kollege von Martin Pfister aus Allenwinden, seit 2025 Mitglied des höchsten Schweizer Regierungsgremiums.

Geht das? Es geht nicht.

Die sieben Bundesräte stehen für die Schweiz, sorgsam ausgewählt nach ihrer Herkunft – eine Selbstverständlichkeit in der vielkulturellen Willensnation.

Mit Guy Parmelin verlässt ein Westschweizer Winzer – ein Waadtländer! – das Kollegium. Also wäre ein Romand zu wählen. Weil man der SVP nicht allzu viel Staatspolitik zumuten darf, mag es unter den herrschenden leidigen Umständen auch ein Deutschschweizer sein – die Ausnahme bestätigt die historische Regel.

Aber ein Zuger? Neben einem weiteren Zuger? Unter sieben Ministern: zwei Zuger?!

Wer diese Frage bejaht, möge sich die politische Botschaft einer solchen regionalen Machtanmassung vorstellen: Der Briefkasten-Kanton wäre plötzlich Schweizer Schlüsselkanton! Das Kaff dubioser Konten aus allen Kontinenten: ein Hauptort der Eidgenossenschaft.

Wer oder was ist Zug? Es ist ein Topf voll Gold am Ende des Regenbogens, in dessen Farbenpracht sich die Vielfalt der Schweiz ausdrückt: die Eigenheiten ihrer Regionen von Genf bis Romanshorn, von Basel bis Chiasso – die wahre Attraktion des Alpenlandes. Dieser helvetische Reichtum wird erarbeitet, erleistet durch die Bürgerinnen und Bürger der einmaligen Demokratie.

Im Kanton Zug wird dieser Reichtum zu Geld gemacht.

Wer käme denn auf Zug – läge nicht das lebensdichte Zürich gleich nebenan? Mit seinem Angebot von Kultur und Kunst und Bildung und Unterhaltung, mit dem spannenden Alltag einer Weltstadt, deren Charme zwischen sanften Hügeln am See Bewohner wie Besucher bezirzt.

Man stelle sich vor: Zug ohne Zürich. Es wäre ungefähr wie St-Ursanne. Wo aber liegt St-Ursanne? Im hintersten Zipfel des Jura. Und was ist St-Ursanne? Ein liebenswürdiges Städtchen, dessen Namen man mit Entzücken erfährt.

Zug – ein Städtchen zum Entzücken? Wäre es das, es dürfte ausnahmsweise zwei Bundesräte stellen.

Zug – Zufluchtsort tausendfacher Steuervermeidung, auch aus Zürich, wie die Bank Vontobel gerade vorführt: Belohnt mit zwei Bundesräten?

Die Schweiz ist seit Generationen die Leistung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie ist harte Arbeit, gelebte Liebe zu Land und Leuten, Verständnis fürs Anderssein der anderen Eidgenossen, Umsicht im Umgang mit all den Verschiedenheiten, die das Innere sorgsam zusammenhalten und nach aussen stolz erstrahlen lassen.

Der Bundesrat, die Regierung von sieben Gleichen, ist das politisch-kulturelle Abbild dieser Wirklichkeit.

Man sollte den Lobgesang allerdings nicht übertreiben. Die Leistungsschweiz kennt auch die Schmarotzerschweiz mit ihrer Geldgier. Es gibt sie. Also möge auch sie in den obersten Rängen der Politik vertreten sein.

Aber bitte mit Mass.