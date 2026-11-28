Frank A. Meyer

Nein, der Widerstand von Thomas Aeschi gegen Polizisten im Bundeshaus war keine spätpubertäre Pöbelei, wie dem SVP-Bundesratskandidaten dieser Tage allgemein unterstellt wird: Es war ein parlamentarischer Reflex.

Im Parlamentsgebäude am Bundesplatz herrscht nämlich nicht die Polizei, sondern die höchste demokratische Instanz, die gesetzgebende Gewalt der Schweizerischen Eidgenossenschaft: das Parlament – die Versammlung der National- und Ständeräte!

Polizisten des Bundesamts für Polizei (Fedpol) haben in den heiligen Hallen der Demokratie nichts zu bestimmen, auch nicht als schwer bewaffnete Garde ausländischer Staatsgäste – Parlamentsbetrieb geht vor Besuchsbetrieb.

Thomas Aeschi hat sich im Juni 2024 – guteidgenössisch – gegen diese Anmassung gewehrt: physisch, weil die Fedpol-Beamten das Hausrecht des Parlamentariers partout nicht begreifen wollten.

Ein Held ist er deshalb nicht. Aber doch ein selbstbewusster Demokrat.

Wie steht es diesbezüglich mit seiner Partei? Die SVP präsentiert als Kandidaten für den Bundesrat neben ihm Michael Graber, den zweiten Rangler von damals, einen weiteren Deutschschweizer, einen weiteren Partei-Rechten, einen weiteren Vertreter der SVP, wie man sie zur Genüge kennt.

Vorübergehend rechnete man zuvor damit, dass die äussere Rechte der Schweizer Politik für einmal überraschend als Partei kollektiver Vernunft auftritt, als Partei des Volkes, das in Abstimmungen immer wieder seine staatspolitische Reife unter Beweis stellt.

Als Partei der Schweiz.

Die Schweiz reicht vom Bodensee bis an den Genfersee. Und in Genf lebt die SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz, eine einfallsreiche Politikerin aus dem Finanzmilieu, grossbürgerlich-elegant, kundig und selbstbewusst, eine international geeichte Repräsentantin der calvinistischen Genfer Kultur.

Die Stadt Calvins ist seit geraumer Zeit das internationalste Zentrum des Landes für Politik und Wirtschaft. Noch vor Zürich, das seit Jahren von Linksgrün provinzialisiert wird. Die SVP hätte der Metropole am Lac Léman zu einer Vertretung im Bundesrat verhelfen können.

Sie könnte es immer noch.

Und es gibt gute Gründe dafür. Zum Beispiel die Verantwortung für die vielkulturelle Willensnation, die sich doch im Bundesrat widerspiegeln sollte, dem Siebner-Gremium der Gleichen. Politisch denken bedeutet in der Schweiz, die Schweiz als Ganzes zu denken. Bei einer Partei, die sich als «Schweizerische Volkspartei» in die Brust wirft, dürfte man dies eigentlich voraussetzen – sofern ihr prahlerischer Name mehr sein soll als ein Vehikel der Vermarktung.

Fatalerweise verhält sich die SVP aber so, dass sie eher an Herrliberg denken lässt als an Genf – sogar eher an Herrliberg als an die Schweiz. Auch der Herrliberger selbst kommt mit seinem bernjurassischen Verlegenheitskandidaten Schnegg über die Aare nicht hinaus.

Das viersprachige Land, das der politisch-kulturellen Pflege bedarf wie kaum ein anderes, leistet sich eine Grosspartei, der es an elementarer Sensibilität für dieses Land fehlt. Darum lautet ihr ultimatives Angebot an die Bundesversammlung: Aeschi plus Alibi-Aeschi. Was auf zwei Vertreter aus dem Zürcher Vorort Zug hinauslaufen würde, dem Briefkastenkanton, der mit Martin Pfister bereits in der Landesregierung vertreten ist.

Im Übrigen wäre zu bemerken: Die Bundesversammlung wählt kein «Ticket», wie die spracharme Bundeshaus-Journaille das SVP-Angebot zu nennen beliebt. Die Nationalräte und Ständeräte wählen einen Bundesrat – frei nach Gewissen und allein der Schweiz verpflichtet.

Apropos SVP: Macht kann sie. Radau ebenso – oder wie der Volksmund sagt: grosse Röhre.

Aber ist die Schweizerische Volkspartei auch schweizerisch?