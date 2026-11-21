Frank A. Meyer

Giorgio Pradelli, «der oberste Banker des Landes», wie die «Neue Zürcher Zeitung» den Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung voller Ehrfurcht nennt, fordert nicht weniger als einen Aufbruch: «Wir müssen uns wieder als ‹Team Schweiz› verstehen!»

Was heisst hier «wieder»? Haben wir uns je als Team verstanden? Passt da nicht besser der altväterische Begriff: «Eidgenossenschaft»? Sind wir nicht seit eh und je einfach Eidgenossen? ­Oder noch viel einfacher ­«Bürgerinnen und Bürger», ­also ­«Bürgerschaft»?

Eidgenossenschaft und Bürgerschaft – das klingt ehrwürdig nach Geschichte und Gegenwart. Nun aber sollen wir uns ein «Team Schweiz» anverwandeln und «geschlossen für den Finanzplatz einstehen».

Sonst noch Wünsche?

Natürlich wird von uns auch das richtige «Mindset» verlangt: Haltung und Einstellung, Erfahrung und Erziehung – der ganze Schweizer Mensch muss sich dem «Team Schweiz» hingeben, das selbstverständlich die Marke «Swiss made» auf dem Trikot trägt. Es soll künftig möglichst uniform zugehen auf dem Finanzplatz.

Irgendetwas wirkt fremd am dezidiert vorgetragenen Anspruch des Giorgio Pradelli. Könnte es an seinem Metier als Banker liegen? An den Finanzflüssen, die ihn täglich, ja stündlich umspülen – der Geldwelt, an die man unwillkürlich denkt, sobald sich Millionäre und Milliardäre ans Volk wenden?

Wer Citoyennes und Citoyens zum «Team Schweiz» trimmen will, muss übersetzt werden, denn er spricht aus grosser Distanz: Was meint er mit Team? Mit Mannschaft? Von welcher Art Spiel ist hier die Rede? Und woher erklingt der Ruf nach einem «Team Schweiz»?

Was wollen die Geld-Götter von uns? Was wollen die mit uns?

Fremd ist nicht nur der saloppe Jargon, der uns da entgegenschallt. Fremd – und weit, weit oben – ist auch die Sphäre von ­Gehältern und Boni, auf die sich nichts reimt, was dem einfachen Bürger geläufig ist.

Die Finanzwelt ist längst nicht mehr von dieser Welt.

War sie es früher? Ja, als Unternehmer noch Banken gründeten und führten und ihren Firmenzielen dienstbar machten; als Banker noch nobel und französisch Banquiers hiessen; als die Köpfe – Köpfe! – des Bankengeschäfts anständig-gute Gehälter kassierten, vergleichbar mit Unternehmergehältern; als die Bürgerinnen und Bürger noch einen Bezug zu ihren Banken hatten. Das Verhältnis wurde bisweilen durch Affären erschüttert. Aber die Grössenordnungen der Bankenszene entsprachen zu jener Zeit durchaus noch den Gepflogenheiten der Industriegesellschaft.

Grössenwahn war unbekannt.

Nur so waren die politischen Vordenker der Wirtschaft als Nachdenker der Gesellschaft möglich – wie beispielsweise Ueli Bremi (1929–2021), der einzigartige Bismarck des helvetischen Unternehmertums und Finanzplatzes.

Jene Zeiten freilich sind vergangen, wenn auch eindrücklich in Erinnerung. Seitdem haben die Banquiers abgedankt, und die Finanzklasse hat sich verflüchtigt – ins globale Niemandsland, beherrscht von Managern, die einander Geldlust und Bonilaune garantieren.

Wenn aber heute einer aus der abgehobenen ­Klasse herabsteigt in die Niederungen der – nun ja – Demokratie, um das Geschäft dort unten abzusichern, dann ist seine Fremdheit aus den befremdlichen Begriffen abzuleiten, mit denen er den Bürgern begegnet.

«Mindset» zum Beispiel.

Wobei Erfahrung und Erziehung und Wahrnehmung und Fühlen und Handeln der Bürgerschaft – die der Begriff «Mindset» ja bezeichnet – nichts, aber auch gar nichts zu tun haben mit der himmlischen Herrlichkeit der Herren des Geldes.

Obwohl es um etwas geht, sogar um viel: «Der Schweiz droht ein Finanzplatz zweiter Klasse», warnte kürzlich bereits ein Headhunter. Er meinte die abermillionenschwere Belastung der UBS durch Mindestkapitalvorschriften, auf denen die Politik – also die Demokratie – zur finanziellen Sicherheit des Landes besteht.

In der Tat, die UBS ist uns teuer. Wie wäre es, wenn den Helden im Finanzhimmel zur Abwechslung auch einmal die Schweiz teuer wäre – oder wieder würde?