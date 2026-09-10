Nach dem Grillieren kleben Fett und Essensreste an der Rost? Ein Eiswürfel soll die Reinigung erleichtern. Tatsächlich kann der Trick funktionieren – allerdings solltest du dabei ein paar wichtige Regeln beachten.

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Nach dem Grillieren beginnt für viele der lästige Teil: Fett, Marinade und Essensreste kleben am Rost fest. Ein ungewöhnlicher Reinigungstrick soll das einfacher machen: Einen Eiswürfel über den noch warmen Grillrost reiben. Das klingt zunächst seltsam, hat aber einen einfachen Grund. Trifft das Eis auf den heissen Rost, schmilzt es sofort. Dabei entsteht Wasserdampf, der frische Rückstände aufweichen kann.

So funktioniert der Eiswürfel-Trick

Nach dem Grillieren ist der Rost noch heiss, die Rückstände sind aber meist noch nicht vollständig eingebrannt. Genau diesen Moment kannst du nutzen. Der Eiswürfel kühlt die Oberfläche punktuell ab und das entstehende Wasser beziehungsweise der Dampf hilft dabei, Fett und Essensreste zu lösen. Anschliessend lassen sich die aufgeweichten Rückstände leichter entfernen.

Der Trick eignet sich deshalb vor allem direkt nach dem Grillieren, wenn der Rost noch warm ist.

Vorsicht vor Verbrennungen

So einfach der Trick klingt: Auf einem heissen Grill kann Wasser sehr schnell verdampfen. Dabei können heisser Dampf und Fettspritzer entstehen. Den Eiswürfel deshalb niemals mit den Fingern über den Rost reiben. Warte zunächst, bis offene Flammen erloschen sind. Verwende anschliessend beispielsweise eine lange Grillzange, um den Eiswürfel über besonders verschmutzte Stellen zu bewegen.

Auch grössere Mengen kaltes Wasser solltest du nicht auf einen glühend heissen Rost schütten.

Kann der Eiswürfel den Grill beschädigen?

Hier ist ebenfalls Vorsicht angesagt. Ein sehr heisser Rost, auf den plötzlich Eis oder kaltes Wasser trifft, wird einem starken Temperaturwechsel ausgesetzt. Je nach Material und Beschichtung kann eine solche Temperaturveränderung problematisch sein. Besonders bei emaillierten oder beschichteten Grillrosten solltest du deshalb die Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Wenn dort von einer Reinigung mit kaltem Wasser oder Eis abgeraten wird, solltest du darauf verzichten.

Der Eiswürfel ersetzt das Putzen nicht

Der Trick kann die Reinigung erleichtern, aber er macht den Grill nicht von selbst sauber. Nachdem der Rost ausreichend abgekühlt ist, solltest du die gelösten Rückstände mit einem geeigneten Grillreiniger beziehungsweise entsprechend den Herstellerangaben entfernen. Regelmässiges Reinigen lohnt sich: Eingebrannte Fett- und Essensreste können beim nächsten Grillieren qualmen und unangenehme Gerüche verursachen.

Wir sehen: Der Eiswürfel-Trick ist kein Wundermittel, kann aber dabei helfen, frische Rückstände auf einem noch warmen Rost zu lösen. Wichtig sind dabei vor allem Sicherheit und das richtige Material des Grillrosts.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.