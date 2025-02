Ziegenzüchter Kai Bolliger (49) der wegen der Evakuierung in Brienz GR seinen Stall aufgeben musste und dringend einen leeren Stall für seine Ziegen suchte, kann aufatmen: Dank viel Solidarität der Blick-Community fand er einen Ziegenstall.

1/7 Auslauf vor dem Ziegenstall am neuen Ort. Bolligers Ziegenherde hat den Umzug von Alvaneu GR auf einen Hof bei Lenzerheide sichtlich gut überstanden. Foto: Zvg

Auf einen Blick Ziegenzüchter Kai Bolliger findet neuen Stall für seine Herde

Bolliger erhielt zahlreiche Hilfsangebote nach Blick-Bericht über seine Notlage

15 Ziegen und ein Ziegenbock ziehen in grosszügigen Stall in der Nähe

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

«Den Ziegen geht es gut und mir geht es inzwischen auch wieder besser», sagt Kai Bolliger (49). Eine turbulente und stressige Woche liegt hinter dem Ziegenzüchter. Zahlreiche Anrufe und Nachrichten mit konkreten Hilfsangeboten erreichten Bolliger, nachdem Blick über die Notlage des Ziegenzüchters berichtet hat. Nach der Evakuierung aus Brienz GR waren seine Ziegen vorübergehend in einem einsturzgefährdeten Stall in Alvaneu G. Bolliger suchte dringend einen Stall für seine 15 Ziegen und den Ziegenbock zur Miete. Aus verschiedenen Kantonen haben sich Personen gemeldet, die dem Hirten und seiner Herde in der misslichen Lage helfen wollten. Der Ziegenhirte kam kaum mehr nach mit dem Beantworten der Nachrichten und Besichtigungen der Ställe.

Umzug in neuen Stall in der Nähe

Schon letzte Woche war «Zügeltag» für Bolliger mit seinen Pfauen- und Bündner Strahlenziegen. Nicht weit von Brienz GR hat der Hirte bis im Mai auf einem Hof bei Lenzerheide einen grosszügigen und sauberen Stall für seine Tiere gefunden. Das war dringend nötig, denn schon in den nächsten Tagen und Wochen erwarten einige seiner trächtigen Ziegen Nachwuchs. Für die Geburt und die Zicklein ist jetzt alles bereit im neu bezogenen Ziegenstall. Wie es langfristig mit Bolliger und seiner Ziegenherde weitergeht, ist derzeit noch offen. Eine Rückkehr nach Brienz ist ungewiss. Denn der Berg oberhalb des Dorfes droht erneut kräftig ins Rutschen zu geraten.