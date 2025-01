Ziegenzüchter Kai Bolliger (49) musste seinen Ziegenstall in Brienz GR wegen der Evakuierung aufgeben. Jetzt sucht er mit seinen Ziegen dringend einen leeren Stall.

«Inzwischen ist es mir egal, wo ich einen Stall für meine Ziegen finde. Ich bin offen, auch in andere Kantone zu ziehen», sagt Kai Bolliger. Die letzten vier Jahre hatte der Ziegenzüchter in Brienz GR einen Stall für seine Ziegen. Weil der Berg oberhalb des Dorfes Brienz nicht zur Ruhe kommt, musste Brienz im November 2024 erneut evakuiert werden. Betroffen von der Evakuierung ist auch Ziegenzüchter Kai Bolliger, der für seine 15 Ziegen und einen Ziegenbock in Brienz einen Stall für seine Tiere hatte. Ob und wann Brienz wieder bewohnbar wird, ist ungewiss.

Baufälliges Provisorium in der Nähe

Vorübergehend fand Bolliger nach der Evakuierung einen Stall in Alvaneu, unweit von Brienz. Allerdings ist dieser zu klein und in einem sehr schlechten Zustand. «Der Stall ist tief und einsturzgefährdet. Ein grosses Loch konnte ich mit Planen notdürftig reparieren, damit die Tiere etwas besser geschützt sind», sagt Bolliger. Grosse Heuballen auf dem Heuboden zu lagern, sei wegen des Gewichts aber nicht möglich. «Ich muss darum wöchentlich kleine Mengen Heu einkaufen», sagt Bolliger, der in Tiefencastel ein Zimmer bewohnt.

Die Gemeinde Brienz und der Plantanenhof in Landquart, die landwirtschaftliche Ausbildungsstätte im Kanton Graubünden und in der Ostschweiz, sind informiert. Konkrete Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Unterkunft für seine Tiere, habe er aber zu wenig erhalten. «Einige Angebote habe ich besichtigt und suche auch laufend weiter. Die meisten Stallbesitzer wollen aber nur verkaufen. Zur Miete finde ich nichts», sagt der Ziegenhirt.

Trächtige Ziegen erfordern rasches Handeln

In seiner Verzweiflung hat er auch auf Facebook in einer Gruppe einen Aufruf für seine Stallsuche platziert, denn jetzt ist es dringend, dass seine Ziegen einen geeigneten Stall finden. Idealerweise mit der Möglichkeit, dass auch der Hirte bei seinen Ziegen bleiben kann. Bolliger: «Ich habe mehrere trächtige Ziegen und der Geburtstermin bei einigen Ziegen ist voraussichtlich schon nächste Woche. Ich kann die gebärenden Ziegen dann nicht sich allein überlassen. Hier in diesem Stall können die Tiere und ich nicht hausen.»

Kurzfristige Lösung und langfristige Hoffnung

Wie es langfristig mit seinen Ziegen weitergeht und wo er sich niederlassen wird, weiss Bolliger noch nicht. Für ihn ist vorläufig wichtiger, dass er in der aktuell dringenden Situation eine kurzfristige Lösung findet, für die nächsten Wochen. Kai Bolliger hat keine hohen Ansprüche und ist froh, wenn sich irgendwo vorübergehend eine Möglichkeit für seine Ziegen findet. «Ich könnte meine Ziegen und den Bock sofort von hier abtransportieren und irgendwo hinziehen, wo die Tiere einen passenden leeren Stall haben. Idealerweise finde ich da auch ein Zimmer zur Miete für mich oder ich könnte einen Wohnwagen beim Stall für mich aufstellen.» Die Hoffnung, irgendwann nach Brienz zurückzukehren, hat Kai Bolliger noch nicht aufgegeben.