Tiny House in Grächen VS «Man kann vom Jacuzzi aus die Aussicht geniessen»

Familie Furrer Willisch hat in Grächen VS ein Tiny House gebaut. Inspiriert wurde die Familie im Herbst 2023 bei zwei Übernachtungen in einem Tiny House in Solothurn. Schon im Dezember 2024 konnte die Familie erstmals im eigenen Tiny House im Wallis übernachten.

Publiziert: 12:06 Uhr