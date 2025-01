Haus in Italien während fünf Jahren renoviert Amerikanerin verwandelt 1-Euro-Bruchbude in Luxusbleibe

Amerikanerin verwandelt 1-Euro-Haus in Sizilien in Traumdomizil. Meredith Tabone investierte 480'000 Euro und fünf Jahre Arbeit in die Renovierung. Das Ergebnis präsentiert sie stolz auf TikTok.