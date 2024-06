Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Lea Lozano

Ob Rotwein, Tomatensauce, Früchte oder Fett – vor allem beim Essen landet schnell mal etwas auf dem Teppich oder der Kleidung, was nicht sollte. Doch keine Panik. Solange du schnell reagierst, lässt sich fast jeder Fleck noch entfernen. Folgend findest du die besten Tipps gegen die gängigsten Flecken.

1 Rotweinflecken

Ob nur ein kleiner Fleck auf dem Hemd oder gleich das ganze Glas, das auf dem Tischtuch ausgeleert ist – Rotweinflecken sind nie gern gesehen. Träufel hier am besten etwas Zitronensaft auf den Fleck, bevor du die Wunderwaffe Salz anwendest. Streue dieses direkt auf den Fleck, damit es den Wein aufsaugen kann. Bürste das Salz danach nur noch ab, und der Fleck sollte weg sein.

2 Fettflecken

Bei frischen Fettflecken hilft dir die Kartoffel weiter. Bedecke den Fettfleck mit Kartoffelmehl und lasse es einwirken, damit das Mehl das Fett aufsaugen kann. Bürste das Mehl danach sorgfältig ab. Solltest du kein Kartoffelmehl zu Hause haben, erreichst du mit einer trockenen Kartoffelschale dasselbe. Drücke die Kartoffelschale dafür auf den Fleck und reibe vorsichtig.

3 Tomatenflecken

Auch wenn die Tomatensauce mit der Pasta lecker schmeckt – auf der Kleidung, dem Tischtuch oder dem Teppich braucht man sie nicht. Wie bei vielen anderen Flecken solltest du auch hier so schnell wie möglich reagieren.

Nimm als Erstes ein Stück Küchenpapier und sauge die Sauce, die noch nicht in den Stoff eingezogen ist, damit auf. Achte jedoch darauf, dass du nicht reibst. Gebe nun Mineralwasser mit Kohlensäure auf den Fleck und lasse das Ganze etwas einwirken. Danach kannst du den Fleck mit einem Tuch abtupfen. Sollte der Fleck nicht ganz weg sein, wird der Rest von der Waschmaschine erledigt.

4 Fruchtflecken

Besonders Flecken von Sommerfrüchten wie Kirschen, Himbeeren oder Erdbeeren sind meist nur schwer zu entfernen. Hier arbeitest du am besten mit Säure. So kannst du die Flecken entweder mit Essig oder mit Zitronensäure behandeln. Einfach auf den Fleck geben, etwas einwirken lassen und danach normal in der Waschmaschine waschen.

5 Blutflecken

Wenn ab und zu Mal Blut auf der Kleidung landet, solltest du den Fleck möglichst schnell entfernen. Frische Blutflecken kriegst du am besten mit kaltem Wasser raus. Wenn du nämlich warmes Wasser verwendest, gerinnt das im Blut enthaltene Eiweiss und das Blut bleibt hartnäckig am Stoff haften.

Ist der Blutfleck hingegen schon eingetrocknet, kannst du das Kleidungsstück erst in Salzwasser einlegen und den Fleck danach mit Seife auswaschen.

6 Grasflecken

Wenn die Kinder fröhlich draussen spielen, kann man sich fast sicher sein, dass man auf den Kleidern den einen oder anderen Grasfleck findet. Auch wenn der erste Reflex wohl ist, die Flecken mit Wasser auszuwaschen, solltest du genau dies nicht tun. Arbeite stattdessen mit Zitronensaft oder Essigessenz. Träufel diese auf den Fleck und wasche das Kleidungsstück danach in der Waschmaschine.

