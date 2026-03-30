Familie Wildhaber hat sich den Traum vom eigenen Einfamilienhaus in Mergoscia TI verwirklicht. Für einmal konnte der Tessiner Architekt Moreno Wildhaber (39) nach den eigenen Wünschen bauen. Entstanden ist ein typisches Tessiner Steinhaus – modern interpretiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Familie Wildhaber aus Mergoscia hat sich den Traum vom eigenen Haus im Tessin erfüllt

Der Architekt hat ein Tessiner Steinhaus im modernen Stil gebaut

Die Familie konnte dank Eigenleistungen ihr Traumhaus zum Wohnen und arbeiten bauen. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Seit 2024 wohnt Moreno Wildhaber (39) mit Ehefrau Federica (35) und Tochter Camilla (2) in einem modernen Fünfeinhalbzimmer-Haus an einem steilen Hang im kleinen Tessiner Dorf Mergoscia TI. Seit seinem dritten Lebensjahr lebt Wildhaber schon im Bergdorf mit knapp 200 Einwohnern. Seine Eltern sind damals mit den vier Kindern ins Tessiner Dorf gezogen und engagieren sich bis heute für Mergoscia. Moreno und seine Geschwister tun es ihnen gleich und engagieren sich für den Erhalt und die Entwicklung im Dorf und für das Leben der einheimischen Bevölkerung.

Verwurzelt und verliebt im Verzascatal

Moreno Wildhabers Liebe zum Ort ist spürbar, wenn er über das Leben und die Menschen in Mergoscia erzählt und zudem sichtbar in seinem Haus und am Bau. Nach der Schule hat er seine Erstausbildung als Forstwart abgeschlossen und später Architektur studiert. In seiner Freizeit schnitzt er nicht nur Holz in einer lokalen Gruppe, sondern produziert und verkauft auch einen eigenen Grappa von seinen Reben am Sonnenhang in Mergoscia und ist zudem politisch tätig als Präsident der Gemeindeversammlung. «Es war kein Thema, dass Moreno von hier wegziehen würde, als wir uns kennenlernten. Also bin ich von Sant’Antonino bei Bellinzona nach Mergoscia zu ihm gezogen und fühle mich hier wohl», sagt Ehefrau Federica lachend.

Von Mietern zu Hausbesitzern

Bis zur Fertigstellung des eigenen Traumhauses und bis zum Einzug im August 2024 lebte Familie Wildhaber zur Miete in einem Haus in Mergoscia. Das Grundstück für das eigene Haus an traumhafter Lage mit Weitsicht bis zum Lago Maggiore kannte der Architekt und wunderte sich, dass sich niemand für das Grundstück mit insgesamt rund 3000 Quadratmetern interessierte. 1000 Quadratmeter davon sind Bauland – genug für die Baupläne der Wildhabers und bezahlbar. «Die Preise hier sind moderat und mit den Eigenleistungen konnten wir uns das als Familie leisten. Wir konnten das Bauland kaufen und haben unser Haus selber geplant und gebaut», sagt der junge Architekt. Sein eigenes Architekturbüro hat er seither ebenfalls im Haus.

Vorausgeplant bis ins Rentenalter

Einfach war der Bau bei diesem Terrain am steilen Hang nicht. Verbaut wurden Materialien aus der Gegend: Holz vom eigenen Wald und Gestein, das zum Teil aus dem Hang gesprengt wurde. Ein halboffenes Treppenhaus verbindet das Obergeschoss, wo sich Wildhabers Büro mit grosser Fensterfront befindet, mit dem unteren Geschoss, wo die Familie wohnt. «Wir haben alles soweit vorbereitet, dass wir im Rentenalter hier im Büro umbauen und leben könnten und die Kinder unten im Haus leben könnten», sagt Wildhaber bei der Bürobesichtigung.

Familienleben auf einer Etage

Die Wohnung der Wildhabers unter dem Architekturbüro verteilt sich auf zwei Geschosse. In der Etage mit dem Eingangsbereich zur Wohnung ist alles offen bis auf das Gäste-WC. Hier spielt sich das Familienleben vorwiegend ab. Camilla hat hier ihre Spielsachen – von Büchern, Puppenwagen bis hin zur Kinderküche. Auch hier sorgen grosse Fensterfronten gegen Süden für viel Licht und Sicht über das Tal mit dem Stausee bis zum Lago Maggiore. Die grosszügige, helle Küche und der Essbereich mit Panoramafront ziehen sich über die ganze Breite der gedeckten Veranda. Angrenzend zur Veranda ist ein Sitzplatz mit Wiese. «Beim Sitzplatz möchten wir noch eine Pergola für den Sommer bauen», erklärt Moreno Wildhaber. Einen weiteren Ausgang zur Veranda und zum Sitzplatz gibt es vom gemütlichen Wohnzimmer aus.

Schlafräume im Untergeschoss mit Gartensitzplatz

Die Holztreppe ins untere Geschoss ist mit einem Absperrgitter für Camilla kindergerecht gesichert. Das Elternschlafzimmer mit Ausgang in den Garten hat ein Bad en suite. Ein weiteres grosses Badezimmer verfügt über eine grosse Dusche mit Sitzmöglichkeit. «Wenn wir müde sind, können wir beim Duschen sitzen», scherzt der Familienvater. Ein liebevoll eingerichtetes Zimmer neben dem Schlafzimmer gehört der kleinen Camilla. Für weitere Kinder ist genug Platz in den weiteren Zimmern auf dieser Etage. Momentan dienen sie zum Teil noch als Abstellräume.

Ein Haus mit Atmosphäre umgeben von Natur

Das moderne und geschmackvolle Haus der Wildhabers, mit einigen speziellen Details, passt ins Tal und wirkt keineswegs als Fremdkörper oder als Monument der Selbstverwirklichung eines Architekten. Es ist ein atmosphärisches Einfamilienhaus einer Tessiner Familie, die in Mergoscia nicht nur wohnt, sondern lebt. Federica Wildhaber: «Es gibt wieder mehr Familien im Dorf mit Kindern und wir pflegen Kontakte. Zudem mag ich die Natur hier und finde es schön, wenn Kinder in so einer Umgebung aufwachsen können.» Manchmal könne sie mit Camilla vom Fenster oder der Terrasse Tiere beobachten und sehe Füchse oder Hasen.

Wohnen, wo andere Ferien machen

Wildhabers wohnen und leben da, wo andere gern Ferien geniessen. 82 Prozent der Einwohnenden von Mergoscia haben lediglich ihren Zweitwohnsitz im Ort und verbringen vereinzelte Wochenenden oder Ferien im Tessiner Dorf. Moreno Wildhaber lachend: «Wir fahren nicht in die Ferien. Wir verbringen unsere Ferien in Mergoscia. Entweder in unserem kleinen Haus oben auf dem Berg oder im kleinen Winzerhaus beim Stausee, wo ich meinen Rebberg habe.»