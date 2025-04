1/11 Osterdekoration für Garten und Terrasse. Zweige können beispielsweise auch von Forsythien geschnitten und in einem Gefäss gestellt und geschmückt werden. Foto: Instagram

Auch wer nicht viel mit kirchlichen Feiertagen am Hut hat, freut sich auf das bevorstehende Osterfest und einige arbeitsfreie Tage. Endlich mal wieder etwas länger schlafen, Familien und Freunde einladen und mehr Zeit haben, sein Zuhause zu geniessen – was will man mehr?

Mit der passenden Osterdekoration können sich jetzt auch Ostermuffel langsam, aber sicher auf Ostern einstimmen. Dafür braucht es weder viel Aufwand noch viel Zeit. Was zu Ostern gehört wie das Amen zur Kirche: Eier, Blumen und Blüten! Bei Haushalten mit Kindern dürfen Hasen, Küken und Schafe bei der Osterdekoration natürlich nicht fehlen.

1 Von Metallic bis Pastell

Je nach Einrichtungsstil und Geschmack darf die Dekoration mehr oder weniger extravagant ausfallen. Farblich zeigt sich der Metallic-Trend auch bei den Deko-Accessoires für Ostern. Zum Beispiel bei Kerzen in Silber- und Goldtönen oder Vasen, Schalen und Windlichtern. Pastelltöne liegen ebenfalls im Trend, wie auch dezente Naturtöne. Kräftige Töne sind an Ostern ebenfalls immer beliebt und bringen Farbe ins Haus.

2 Moderne und stylische Osterdekorationen

Sehr stilvoll und modern wirkt eine Kombination von Schwarz, Weiss und etwas Gold. Minimalisten begeistern sich an weissen Ostereiern in diesem Look, die simpel auf einem Holzteller oder in einem Glasgefäss mit einer Kerze auf dem Salontisch oder dem Sideboard aufgestellt werden. Dafür werden auf gekauften weissen Deko-Eiern mit schwarzem Markerstiften, wie sie wohl in jedem Büro noch verwendet werden, verschiedene Muster nach Lust und Laune aufgemalt. Wer etwas Glamour mag, beschriftet oder verziert die Eier zusätzlich mit einem Goldstift.

3 Dekorative Osterkränze

Ein Tür-, Fenster oder Wandkranz sieht an Ostern ebenfalls immer toll aus. Auch der kann mit Zweigen, Moos und Blüten selber gemacht werden. In allen Geschäften finden sich aber auch fertig geschmückte Kränze – oder man dekoriert einen gekauften Kranz selber. Dazu kann es sich lohnen, mal im Keller nachzuschauen. Oft ist Dekoration von den letzten Jahren übrig, diese kann neu arrangiert werden, bevor Neues dazugekauft wird.

4 Deko aus dem Garten

Wer selber kreativ sein möchte, besorgt sich für seine Osterdekoration im Bastelgeschäft oder im Baumarkt Federn, Moos, Stroh und Eier. Sehr edel sehen beispielsweise grosse Strausseneier oder kleine Wachteleier aus, die in einem Strohnest arrangiert werden. Wer einen eigenen Garten hat, kann auch ganz einfach ein paar Zweige mit Knospen abschneiden und in eine Bodenvase im Wohnzimmer einstellen. Mit Eiern oder Hasen dekoriert, sieht das hübsch aus. Ganz besonders, wenn sich nach einigen Tagen die Knospen zu zarten Blüten entfalten.

Ganz simpel können auch Hyazinthen, Stiefmütterchen, Primeln oder Osterglocken in Blumentöpfen mit Moos überzogen werden. Einige Federn darauflegen und ein paar Wachteleier auf die Blumenerde legen – fertig ist eine länger blühende Osterdekoration für das Fensterbrett oder die Terrasse.

Alternativ können die Töpfe auch in kleine Papiertüten gestellt und mit Schnur oder einem Band zur Dekoration versehen werden. Tipp dazu: Damit die Tüten vom Giessen nicht nass und unansehnlich werden, die Töpfe zuerst entweder in einen kleinen Übertopf stellen oder mit einem Plastiksäckchen oder Alufolie unsichtbar einpacken.

Ein Eyecatcher ist auch, wenn an einem Ast gefärbte Eier an dekorativen Bändern in unterschiedlicher Länge hängen. Das macht doch schon jetzt richtig Lust auf den Osterbrunch mit Freunden und Familie – oder einfach ein paar gemütliche Tage zu Hause.