Auch 2024 hat Blick Eigenheimbesitzer in der Schweiz besucht, die ihre Umbaupläne mit Herzblut und Eigenleistungen verwirklicht haben. Einige leben in ihrem umgebauten Traumhaus, andere sind noch immer an Umbauarbeiten und wohnen auf der Baustelle. Blick bleibt dran.

1/17 Dieses historische Haus gehört Alexander Rys. Rechtzeitig zu den Feierlichkeiten rund um die Verleihung des Wakkerpreises an Lichtensteig konnte im Sommer 2023 das teilrenovierte Haus der Öffentlichkeit gezeigt werden. Foto: CTF

Auf einen Blick 5 authentische Beispiele von Umbauprojekten

Kreative Umbauprojekte der Blick-Community: Von Alters-WGs bis zu geretteten Bauernhäusern

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Der Traum vom eigenen Haus oder der Traumwohnung führt oft nicht über einen Neubau, sondern sehr häufig sind es Wohnungen und Häuser, die bestehend sind, aber nicht mehr dem üblichen Standard, dem Geschmack oder den persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Für viele haben aber alte Liegenschaften auch einen speziellen Charme und sind Liebhaberei. Um solche alten Gebäude wieder bewohnbar zu machen oder zu erhalten, braucht es aber einiges. Einige Beispiele der Blick-Leserschaft zeigen dies immer wieder. Es braucht Geld, Zeit und unter Umständen handwerkliches Geschick, wenn man zum Beispiel selber einen solchen Umbau stemmen will.

Lebenskünstler und Bau-Allrounder lebt in historischem Gebäude

Einer, der seit Jahren an seiner Liegenschaft baut, ist Alexander Rys. Er hat seit 2006 in Lichtensteig SG ein historisches Haus (Ursprung 1560) mit 21 Zimmern und bewegter Vergangenheit gekauft. Zeitweise war es ein Restaurant, zuletzt eine heruntergekommene, lang leerstehende Liegenschaft. Für rund 170’000 Franken kaufte Rys das Haus und machte aus dem ehemaligen Restaurant Traube sein «Haus zur Laterne», wo er auch während allen Umbauarbeiten lebt. Der Lebenskünstler hat aus dem verlotterten Gebäude wieder ein schmuckes Fachwerkhaus im historischen Städtchen gemacht. Fertig ist der Innenausbau aber noch lange nicht. Der Selfmade-Allrounder, der vorwiegend selbständig seine kreativen Ideen umsetzt, will seinen Wohntraum aber ganz ohne Zeitdruck realisieren und seine unkonventionelle Lebensart leben und teilen. Bis jetzt hat er gegen 1,8 Millionen Franken in sein Haus investiert – und ganz viel Herzblut.

Rentnerpaar verwirklicht seinen Traum im Tessin

Im Sommer hat Blick das Ehepaar Dona und Rolf Häfliger in Sommascona TI besucht. Das Ehepaar aus dem Tessin hat sich mit dem Kauf einer Liegenschaft aus dem Jahr 1671 im Bleniotal einen langgehegten Traum erfüllt. Während des Umbaus hat das Rentnerpaar einige Überraschungen erlebt und musste für sein Traumhaus tief in die Tasche greifen. Für Häfligers hat sich das aber gelohnt, und sie geniessen ihren verwirklichten Traum am Sonnenhang im Tessin.

Alte Liegenschaft wird neues Mehrgenerationen-Haus

Im Zürcher Oberland war Blick bei Claudia Landerer gleich zweimal zu Besuch. Die pensionierte Ärztin hat in Robenhausen einen alten, stark sanierungsbedürftigen Hausteil gekauft, der an ihre bewohnte Liegenschaft angebaut war. Einen konkreten Plan hatte Landerer nicht, aber eine Idee. Mit einem neu gegründeten Verein unter Einbezug der Denkmalpflege konnte ein moderner Ersatzbau realisiert werden, der sich an bestehenden Bauten im Quartier orientiert und zu einem Mehrgenerationenprojekt mit einer Alters-WG und einem Treffpunkt wurde.

Im November hat die Rentnerin Rosalie Fouche kurz nach ihrem Einzug Blick ihr neues Zuhause in der Alters-WG in Robenhausen gezeigt.

Uraltes Bauernhaus vor Abriss bewahrt

In Luzern war Blick bei Karin und Martin Simmen. Das pensionierte Architektenpaar hat ein altes Bauernhaus vor dem Abriss bewahrt und lebt in der umgebauten Ruine am Stadtrand. Sieben Jahre arbeitete das Ehepaar in seiner Freizeit am eigenen Umbauprojekt. Kostenpunkt trotz vieler Eigenleistungen des Ehepaars: über eine Million Franken. Sowohl die Pläne, als auch viele handwerklichen Arbeiten am Bau haben Martin und Karin Simmen selber erstellt und ausgeführt. Das Resultat: ein aussergewöhnliches Traumhaus mit einem Gästehaus an Traumlage.

Junges Paar mit altem Haus realisiert seinen Traum in Eigenregie

Ein ambitioniertes Umbauprojekt haben auch Chiara Rusch und Sebastian den Breeijen in Angriff genommen. Das junge Paar wohnt in St. Margrethen SG in einer über 100-jährigen Liegenschaft mit elf Zimmern. Den Umbau will das junge Paar in seiner Freizeit in Eigenregie ausführen und lebt auch auf der Baustelle. Den Breeijen und Rusch rechnen mit gegen vier Jahren, bis ihr Traumhaus fertig ist. Seit dem Besuch von Blick hat sich schon wieder viel getan auf der Baustelle. Sichtbar unter anderem an der Aussenfassade und den neuen Fenstern. Blick bleibt dran und begleitet das junge Paar auf seinem Weg zum Traumhaus auch 2025 weiter.

Auch über neue Umbaugeschichten und Renovationen von Häusern oder Wohnungen wird Blick 2025 berichten. Umbauprojekte aus der Leserschaft werden dabei gern berücksichtigt.