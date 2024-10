Karin (67) und Martin Simmen (88) aus Luzern haben ein Bauernhaus vor dem Abbruch bewahrt Wie ein Ehepaar ein altes Haus rettete

Das Ehepaar Karin (67) und Martin Simmen (88) aus Luzern lebt am Stadtrand in einer umgebauten Ruine. Das uralte Bauernhaus hat das Architektenpaar über Jahre mit viel Liebe in ein Wohnhaus mit Gästehäuschen umgebaut.