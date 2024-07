Perseiden am Nachthimmel So siehst du die Sternschnuppen am besten

Jeden Sommer lassen die Perseiden den Himmel in einem Sternschnuppenmeer aufleuchten. Der Höhepunkt ist in diesem Jahr in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Damit auch du die Perseiden am Nachthimmel beobachten kannst, lohnt es sich, einige Tipps zu beherzigen.