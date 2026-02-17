DE
Kraft des Mondes
So wirken sich die Mondphasen auf dein Liebesleben aus

Für die einen ist es Aberglaube, die anderen sind fest überzeugt davon: die Mondphasen. So beeinflussen sie unser Liebesleben.
Der Mond beeinflusst angeblich verschiedene Bereiche unseres Lebens, einschliesslich unserer Beziehungen.
Der Vollmond erschwert den erholsamen Schlaf, bei abnehmendem Mond sollte man sich die Haare schneiden lassen… Astrologie-Fans glauben fest daran, dass die Kraft des Mondes unterschiedliche Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Doch wissen wir ja, dass der Mond die Gezeiten beeinflusst. Warum sollte also unser nächtlicher Himmelsbegleiter nicht auch eine Auswirkung auf unser Leben haben? Welche Effekte er auf unsere Beziehung haben soll, liest du hier.

Vollmond

Diese Mondphase intensiviert alle Art von Gefühlen: positive als auch negative. Das heisst, wenn in der Woche vorher gestritten wurde, spürst du die Distanz und innere Unzufriedenheit jetzt umso stärker. Führst du aber eine zufriedene und belastbare Beziehung, dann wird der Vollmond dir nichts anhaben können. Deine Liebe wird umso stärker, die Leidenschaft wird befeuert und es kommt zu vielen heissen Nächten.

Neumond

In dieser Zeit «erneuert» sich der Mond optisch sozusagen. Er lädt sich wieder mit Energie auf und das färbt auf den Menschen ab. Der Neumond sorgt bei uns für Wachstum und Neuanfang. Unsere Akkus laden sich auf und frische Energie strömt durch unseren Körper. Unbekannte Dinge werden interessant und wir sammeln die Kraft, um diese auszutesten. Bei Singles bedeutet das erhöhte Flirtchancen. Paare trauen sich dann an Überraschungen. Erotische Fantasien werden unter dem Neumond ausgelebt und deine Liebe bekommt frischen Wind.

Der Neumond hilft aber auch dabei, seine Gefühle zu hinterfragen und sich auf die eigenen Bedürfnisse zu fokussieren. Neue Ziele stehen im Mittelpunkt und alter Ballast wird abgeworfen. Eine lang vor sich her geschobene Trennung wird endlich ausgesprochen. 

Zu- und abnehmender Mond

Zwischen Voll- und Neumond durchlauft unser nächtlicher Himmelsbegleiter ebenfalls Phasen: Der zu- und abnehmende Mond beeinflussen uns dann.

Du steckst in einer Krise und willst schon länger kritische Beziehungsthemen besprechen? Der zunehmende Mond bietet den perfekten Zeitpunkt, um Gefühle auszusprechen und Klartext zu reden. Dann bist du am wenigsten vom Mond beeinflusst und du bist dir deinen Emotionen voll und ganz bewusst. 

In der Phase des abnehmenden Monds kühlen die Gefühle dagegen langsam ab. Du siehst in dieser Zeit die Dinge nicht mehr durch eine solch stark emotionale Brille. Es ist ganz normal, dass die Lust auf Sex und Zweisamkeit dann schrumpft. Der Mond bringt dich zur Ruhe und du brauchst Zeit für dich.

