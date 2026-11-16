Wer auf dem iPhone ständig Chrome öffnet, könnte unnötig Akku verlieren. Ein Test sieht Safari klar im Vorteil: Bei gleicher Nutzung verbrauchte der Browser von Apple deutlich weniger Strom.

Darum gehts Ein Test zeigt: Safari verbraucht auf dem iPhone weniger Akku als Chrome

Bei einer Stunde Scrollen verbrauchte Safari 3 Prozent, Chrome 5 Prozent des Akkus im Test

Hochgerechnet kann Chrome bis zu 50 Prozent des Akkus brauchen, Safari dagegen 30 Prozent am Tag

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Viele iPhone-Nutzer installieren Chrome, weil sie den Browser vom PC gewohnt sind. So können sie ihre Passwörter und den Verlauf einfach synchronisieren. Doch diese Gewohnheit hat ihren Preis. Der Tech-Journalist Amir Bohloli vom Portal Makeuseof hat getestet, wie viel Akku Googles Browser im Vergleich zu Apples vorinstalliertem Safari verbraucht.

Die Logik dahinter ist simpel: Apple entwickelt sowohl das Betriebssystem iOS als auch Safari. Deshalb sind beide perfekt aufeinander abgestimmt. Chrome hingegen ist eine Drittanbieter-App. In der Praxis fielen die Unterschiede allerdings noch deutlicher aus als erwartet.

So lief der Härtetest

Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, testete der Journalist beide Browser unter identischen Bedingungen – bei maximaler Bildschirmhelligkeit und jeweils nach einem Neustart des Geräts. Zuerst war Safari an der Reihe. Bei einem Startwert von 90 Prozent scrollte der Tester eine Stunde lang ununterbrochen durch Webseiten. Danach lag der Akkustand bei 87 Prozent – Safari verbrauchte also nur 3 Prozent.

Nach einer Pause und einem Neustart des iPhones folgte der gleiche Durchgang mit Chrome. Der Akku startete bei 88 Prozent und sank nach genau einer Stunde auf 83 Prozent. Chrome verbrauchte somit 5 Prozent.

Kleiner Wert, grosse Wirkung

Ein Unterschied von 2 Prozent pro Stunde klingt nach wenig. Doch im direkten Vergleich verbraucht Chrome für dieselbe Aufgabe rund 60 Prozent mehr Energie als Safari. Rechnet man das auf einen ganzen Tag mit Videos und aufwendigen Webseiten hoch, wird der Unterschied massiv: Chrome kann bis zu 50 Prozent deines Akkus verschlingen, während Safari nur 30 Prozent benötigt.

Ein Test mit Einschränkungen

Allerdings hat der Vergleich einen Haken: Der Journalist prüfte die Browser nur einmal und auf einem einzigen iPhone. Zudem ist unbekannt, welche iOS-Version dabei lief. Die Messung ist deshalb kein wissenschaftlicher Beleg, sondern nur ein erster Anhaltspunkt. Wie gross die Unterschiede im Alltag tatsächlich ausfallen, hängt auch von deinem Gerät, der Softwareversion und deiner Nutzung ab.

2:32 Blick-Digitalredaktor hat es eine Woche lang getestet: Was taugt das neue iPhone Duo?

Du willst selbst herausfinden, welche Apps deinen Akku leersaugen? Öffne auf dem iPhone «Einstellungen» > «Batterie» > «Gesamte Batterienutzung anzeigen». Dort siehst du sofort, welche Programme im Alltag am meisten Strom fressen.

Der Tester selbst nutzt Chrome zwar weiterhin auf seinem Computer. Auf dem iPhone hat er aber gewechselt – für ihn der einfachste Weg zu mehr Akkulaufzeit. Zudem lassen sich alle gespeicherten Daten und Passwörter in wenigen Minuten von Chrome zu Safari übertragen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.