Wer sein Auto regelmässig fährt, kennt vermutlich fast jeden Knopf und jede Anzeige im Cockpit. Ein kleines Detail an der Karosserie wird dagegen von vielen kaum beachtet: der runde oder eckige Deckel am Stossfänger.

Kennst du diesen Deckel am Auto? Dahinter steckt mehr, als viele denken

Kennst du diesen Deckel am Auto? Dahinter steckt mehr, als viele denken

Blick Lifestyle

Er sieht aus wie eine schlichte Abdeckung und ist tatsächlich genau das. Doch was sich darunter verbirgt, kann bei einer Panne entscheidend sein.

Hinter dem Deckel steckt die Abschleppöse

Bei vielen modernen Autos befindet sich hinter der Abdeckung ein Gewinde. Dort kann eine Abschleppöse eingeschraubt werden. An dieser wird anschliessend ein Abschleppseil oder eine Abschleppstange befestigt.

Die Öse ist bei vielen Fahrzeugen nicht dauerhaft montiert. Sie gehört stattdessen zum Bordwerkzeug und liegt je nach Modell beispielsweise im Kofferraum, unter dem Ladeboden oder beim Pannenset. Der kleine Deckel schützt das Gewinde normalerweise vor Schmutz und Feuchtigkeit. Deshalb sollte man ihn im Alltag nicht einfach entfernen.

Vorne, hinten oder sogar an beiden Stellen

Wo die Abdeckung sitzt, ist von Auto zu Auto verschieden. Bei manchen Fahrzeugen befindet sie sich am vorderen Stossfänger, bei anderen hinten. Einige Modelle haben entsprechende Aufnahmen an beiden Enden.

Auch die Konstruktion kann sich unterscheiden. Deshalb lässt sich nicht allein anhand der Position des Deckels sagen, wie das Auto abgeschleppt werden darf.

Wer wissen will, wo die Abschleppöse liegt und wie sie montiert wird, sollte einen Blick in die Betriebsanleitung werfen. Dort steht auch, an welcher Stelle das Abschleppseil oder die Abschleppstange befestigt werden darf.

Nicht einfach irgendwo am Auto ziehen

Wichtig: Die Abschleppöse ist nicht bloss irgendein stabiler Punkt am Auto. Sie ist dafür vorgesehen, die beim Abschleppen auftretenden Kräfte aufzunehmen. Ein Abschleppseil sollte deshalb niemals an Teilen der Achse, der Aufhängung oder anderen Komponenten befestigt werden, die nicht dafür vorgesehen sind.

Bei neueren Fahrzeugen wird die Abschleppöse häufig in ein dafür vorgesehenes Gewinde eingeschraubt. Sie muss dabei korrekt und vollständig befestigt werden.

Besonders wichtig bei Automatik und Elektroautos

Jetzt wird es etwas komplizierter. Nur weil ein Auto eine Abschleppöse besitzt, bedeutet das nicht automatisch, dass es auch problemlos abgeschleppt werden darf!

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe hängt es vom jeweiligen Modell und Getriebe ab, ob und unter welchen Bedingungen ein Abschleppen möglich ist. Manche Fahrzeuge dürfen beispielsweise nur in der Neutralstellung und über eine kurze Strecke bewegt werden. Andere benötigen eine spezielle Vorgehensweise.

Noch wichtiger ist die Frage bei Elektroautos:

Bei ihnen kann das Drehen der Räder dazu führen, dass der Elektromotor Strom erzeugt. Je nach Fahrzeug kann das zu Schäden am Antrieb oder an der Elektronik führen. Deshalb gibt es keine allgemeingültige Regel für alle Elektroautos: Manche Modelle können unter bestimmten Voraussetzungen abgeschleppt werden, andere müssen auf einem Transportfahrzeug abtransportiert werden.

Auch bei Hybridfahrzeugen können besondere Vorgaben gelten. Entscheidend ist deshalb immer die Betriebsanleitung des jeweiligen Modells.

Deshalb lohnt sich ein Blick ins Handbuch

Das ist vermutlich die wichtigste Information rund um den unscheinbaren Deckel: Im Notfall sollte man nicht erst herausfinden müssen, was sich dahinter verbirgt.

Wer ein neues Auto übernimmt, kann einmal kurz nachsehen:

Wo befindet sich die Abschleppöse?

Wo ist sie im Fahrzeug verstaut?

Wo sitzen die Aufnahmen vorne und hinten?

Wie wird die Abdeckung entfernt?

Darf das Fahrzeug abgeschleppt werden?

Gibt es bei Automatik, Hybrid oder Elektroantrieb besondere Vorgaben?

Ein Blick in die Betriebsanleitung kann im Pannenfall viel Zeit sparen.

Wenn das Auto liegen bleibt

Bei einer Panne sollte zunächst die Unfallstelle abgesichert werden. Ob das Fahrzeug anschliessend tatsächlich abgeschleppt werden darf, hängt vom Zustand des Autos und vom jeweiligen Modell ab.

Kann beispielsweise nicht mehr gelenkt oder gebremst werden, ist ein herkömmliches Abschleppen keine gute Option. Dann braucht es einen professionellen Transport.

Auch wenn die elektrische Anlage komplett ausgefallen ist, können zusätzliche Probleme auftreten. In solchen Fällen sollte man nicht auf eigene Faust entscheiden, wie das Fahrzeug bewegt werden darf.

In der Schweiz kann bei einer Panne auch die Pannenhilfe des TCS weiterhelfen.

Der unscheinbare Deckel am Stossfänger ist also tatsächlich ein kleines Detail mit grosser Bedeutung. Im normalen Alltag muss man ihn kaum beachten. Wenn das Auto allerdings plötzlich keinen Meter mehr fährt, ist man froh, wenn man weiss, was dahinter steckt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.