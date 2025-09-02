Für ein fremdes Land in einen bewaffneten Konflikt gehen und kämpfen, ist für viele unvorstellbar. Doch immer wieder zieht es auch Schweizer Söldner an die Front. Ein Experte erklärt die Gründe und welche psychischen Folgen drohen.

Erlebnisberichte von der ukrainischen Front, wie diejenigen vom Schweizer Söldner Jona Neidhart (37) bewegen und verstören gleichermassen. Warum nur zieht jemand freiwillig in einen bewaffneten Konflikt und ist bereit, sein Leben zu lassen für ein fremdes Land? In dieser Folge des Podcasts «Durchblick» gehen wir genau dieser Frage mit dem Militärpsychologen Hubert Annen von der Militärakademie der ETH Zürich auf den Grund.

